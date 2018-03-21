Yakakent’te 15 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Samsun’un Yakakent ilçesinde “21 Mart Dünya Ormancılık Günü” dolayısıyla 15 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Şölen havasında geçen törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, daima üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Yılmaz, "Tarım kadın ve erkeği ile emektir, alın teridir, üretimdir. Çiftçimizde de alın teri ve emeği ile üreterek tarımı yaşatan ve değer katandır. Soframızın bereketi çiftçimizin alın teridir diyerek çıktığımız yolda desteklerimizle daima üreticilerimizin yanındayız. Çiftçimiz gerçekten bizim için çok önemli. Ben de bir çiftçi, rençper çocuğuyum. Alın terinin ne olduğunu bu bakımdan çok iyi biliyorum. Herkes alın terine karşı bizim dönemimizde gösterilen pozitif ayrımcılığı görmesi lazım. Biz Çarşamba ve Bafra Ovaları gibi bereketli iki büyük ovaya sahip tarım şehriyiz. Bu bereketli toprakları daha iyi kullanmak, suyumuzu daha iyi kullanmak, toprağı suyla daha iyi birleştirmek gerekir” dedi.

Karadeniz’de büyük alabalık yetiştiriciliği adı altında ilçede bir proje uygulandığını söyleyen Vali Osman Kaymak, “Artık av balıkçılığı bitmek üzere. O yönüyle kültür balıkçılığı dediğimiz endüstri balıkçılığına yönelmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gelecekte balıkçılıktan ekmek yememeye başlayacağız. İlçemizde ciddi boyutta defne yetiştiriliyor, bu konu beni çok heyecanlandırdı. Bunu yetiştirmek önemli bir aşama ama biz bunu işleyemiyoruz. Biz bunu iki liraya satıyoruz ama bunu alanlar 15-20 liraya satıyorlar. O anlamda Türkiye’nin geldiği nokta bu. Biz üretiyoruz, bunu işlemeden, değerlendirmeden, endüstrisini, ticaretini ve paketlemesin yapmadan piyasaya, pazara sunduğumuz için emeğimiz boşa gidiyor. Bu anlamda belediye başkanımız, kaymakamımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler gereken desteği verelim. OKA, DOKAP, değişik kurumların ve Tarım Bakanlığının çok sayıda destekleri, teşvikleri var. Bu defne yaprağının sabun ve diğer alanlarda kozmetikte kullanıldığını biliyorsunuz o anlamda bunu değerlendirelim” ifadelerini kullandı.

Dağıtılan ceviz fidanlarının 7-8 sene sonra ilçenin ikinci bir gelir kaynağı olacağını ifade eden Kaymak şunları söyledi: “Büyüklerimizin bizlere tavsiyesi şu olmuştur: ‘Gittiğiniz yerlerde eser bırakın, eserlerin en önemlisi de ağaç, fidan dikmektir.’ Bir emekli valimizin de bize tavsiyesi buydu. Yakakent ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi için el ele vermek durumundayız. Bu Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize teşrif edecekler. Devlet adamlarının her ile gelişleri o il için bir kazançtır. Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize geldiğin de de inanıyorum Samsun için çok büyük müjdeler verecektir.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 15 bin ceviz fidanı Yakakentli çiftçilere dağıtıldı.

Programa Yakakent Kaymakamı Selin Sarı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun İl Jandarma Komutanı Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, STK temsilcileri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.