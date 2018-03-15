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Yakakent’ten Afrin’e selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

Samsun’un Yakakent ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği operasyonlara destek amaçlı İlçe Jandarma Komutanlığına destek ziyaretinde bulundu.Kahraman Mehmetçiklere moral motivasyon ve manevi yönden destek olmak için 18 Mart Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri ve Afrin’deki Mehmetçiğe destek amacıyla Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 250 öğrenci grubu ile birlikte Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çiçek, “Bugün hep birlikte vatan için, özgürlük için, mağdurların hakkını savunmak için yola düşen kahramanlarımıza destek olduğumuzu anlatmak için toplanmış bulunuyoruz.

Yakakent’ten Afrin’e selam

Samsun’un Yakakent ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği operasyonlara destek amaçlı İlçe Jandarma Komutanlığına destek ziyaretinde bulundu.
Kahraman Mehmetçiklere moral motivasyon ve manevi yönden destek olmak için 18 Mart Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri ve Afrin’deki Mehmetçiğe destek amacıyla Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 250 öğrenci grubu ile birlikte Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çiçek, “Bugün hep birlikte vatan için, özgürlük için, mağdurların hakkını savunmak için yola düşen kahramanlarımıza destek olduğumuzu anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. Türk halkımıza, eğitim camiasına ve gençlerimize bu davaya sahip çıktıkları için minnettarız. Bu yiğit evlatları yetiştiren annelerimizin ellerinden öpüyorum. El birliği, gönül birliği ile ilim ve irfanda ilerleyerek dünyada hakkı, hakikati galip kılacağız. Rabb’im hepimizin yolunu açık etsin” dedi.
Afrin’de ve sınır kapılarında görev yapan kahraman Mehmetçikler ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için öğrenciler dua ettiler. En son kortej yürüyüşü yapılarak Yakakent Cumhuriyet Meydanı’nda İstiklal Marşı’nın okunması ile program sona erdi. Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ziyaret programına şehit aileleri ve gaziler de katıldı.

Yakakent’ten Afrin’e selam

Yakakent’ten Afrin’e selam

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