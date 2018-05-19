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Yakaladığı yılanla sosyal medyada canlı yayın yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

NİĞDE'de yakaladığı yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Veysel Göktaş, büyük ilgi gördü.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE'de yakaladığı yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Veysel Göktaş, büyük ilgi gördü. Kentte hayvansever kimliğiyle bilinen Veysel Göktaş, 1.6 metre boyunda yılan yakaladı. Elinde tuttuğu yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Göktaş, büyük ilgi gördü. Yayında doğaya saygılı olunmasını isteyen Göktaş, yaklaşık yarım saatlik yayının ardından yılanı doğaya bıraktı.

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