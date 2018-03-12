HABER

Yakalanan terörist her şeyi itiraf etti! İşte Kandil'in alçak planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 17:03 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Afrin'deki sivil halkı kendisine canlı kalkan olarak kullanan PKK-PYD, sivil göçü engellemek için şiddet uygularken, ateşkes olacak yalanıyla halkı kandırmaya çalışıyor.

Yakalanan terörist her şeyi itiraf etti! İşte Kandil'in alçak planı

Afrin Harekatı'nda sağ olarak yakalanan HPG'li Tirej B. ifadesinde, Afrin halkının nasıl baskı altında tutulduğunu anlattı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sivil halkı aracının arkasına bağlayarak çatışma bölgesine götürme talimatını verdiğini söyleyen Tirej B., ''Afrin merkezde göçü engellemek için sivillere yasak getirdik, kurallara uymayanlara şiddet uygulanıyordu. Korkutmak için bazen de silah kullandık" diyerek gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

"KANDİL SÜREKLİ TALİMAT VERİYORDU"

Her fırsatta Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğü yönünde kara propaganda yapan örgütün sivilleri nasıl canlı kalkan yaptığı teröristlerin ifadesine yansıdı.

Mümbiç'ten Afrin bölgesine 35 gün önce götürülen terörist Tirej B. ifadesinde, "Çatışmalar nedeniyle halkı bölgede tutamıyorduk. Kandil sivil göçü durdurmamız için sürekli talimat verip, 'gerekirse şiddetin dozajını artırın, halkı da yakında ateşkes olacağına inandırın' diyordu. Göç etmek isteyenlere karşı silah kullandık. Ancak silah kullanmak da yetmedi. Göç durmayınca 'rejim ve Rusya ile anlaşıp ateşkes sağlanacak' dedik. PKK halkın bölgeden ayrılmasını istemiyor. Çünkü halk ayrılırsa Afrin düşer" dediği öğrenildi.

Diğer taraftan, PKK baskısından ve çatışmalardan kaçmak isteyen halk, kaçakçılar ile kaçış planı yapmaya başladı. Halep'e kaçmak isteyen Afrinliler 300 bin ila 500 bin Suriye Lirası ödeme yaparak kaçakçılar marifeti ile şehirden çıkmaya çalışıyor.

Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terörist Afrin PKK itiraf

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane’de arıcılara 2 bin 500 polen tuzaklı kovan altlığı daha dağıtıldı

Gümüşhane’de arıcılara 2 bin 500 polen tuzaklı kovan altlığı daha dağıtıldı

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

Öğrenciler İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu

Öğrenciler İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu

Başkan Şahin hafızları ödüllendirdi

Başkan Şahin hafızları ödüllendirdi

Trabzon’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Trabzon’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.