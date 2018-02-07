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Yakalanan YPG'liler anlattı! Çarpıcı itiraflar!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 11:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin'deki harekatta Burseya Dağı ve Kastel Cindo köyünü teröristlerden temizlemişti. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmalarda 11 PKK/PYD'li de sağ olarak yakalandı. ÖSO'ya ait Azez'deki bir hapishanede tutulan ve mahkemeye çıkarılacakları günü bekleyen teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı. Bir PKK/PYD'li, "Afrin'in durumu hiç iyi değil. 13-14 yaşındaki çocuklar zorla silah altına alındı. Süt içmeyi bile bilmeyen adamlara silah verdiler" diyor

Yakalanan YPG'liler anlattı! Çarpıcı itiraflar!

Sabah'tan Uğur Yıldırım'ın haberine göre yakalananlar terör örgütünün iç yüzünü anlattı. Terör örgütünün her aileden bir kişiyi zorla aldığını, alınanlar arasında çocukların da olduğunu belirten PYD/PKK'lı teröristler Burseya Dağı'ndaki tünellerin de halka 2 yılda zorla kazdırıldığını anlattı. O ifadeler şöyle:

2 YIL TÜNEL KAZDIRDILAR

Hurike G. (16): Ailemin hepsi Türkiye'de yaşıyor. Kız kardeşimi görmek için Afrin'e gelmiştim. YPG bayram günü beni kız kardeşimin evinden zorla aldı. Beni cepheye getirdiler. Buraya hiç kimse kendi iradesiyle katılmadı. Bizim gibi zorla askere aldıkları adamları en ön cephelerde ölüme terk ettiler. Afrin'de insanlara zulüm ediliyor. Ben kendi irademle teslim oldum. Burseya'daki tünellerde bir süre zorla çalıştırıldım. Günde bir defa yemek veriyorlardı. Başlarında Agit adında Kandil'den gelen biri vardı. Afrin'de örgüte para ödemeyen ya da kendilerince suçlu buldukları insanları buraya getirip çalıştırıyorlardı. 2 yıl boyunca insanlara tüm dağı zorla kazdırdılar. İnsanlar, hastalansa da çalışmak zorundaydı. Nerenin nasıl kazılacağını söyleyen bir ekip vardı. Bazen aşağı doğru kazıp merdivenler yapılıyordu bazen de yukarı kazıyorduk. Bafelyon Tepesi'nde de tüneller kazılıyordu.

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Kastel Cindo köyünde esir alınan Beşar Hemadi (18): Beni zorla silah altına aldılar. Çuvala koyup zorla getirdiler. Afrin'in durumu hiç iyi değil. 13-14 yaşındaki çocuklar zorla silah altına alındı. Süt içmeyi bile bilmeyen adamlara silah verdiler. Ben buraya isteyerek gelmedim. Burada olmak, Türk askerine ya da ÖSO'ya karşı savaşmak benim tercihim değildi. Bu benim kaderim mi?

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'KANDİL'DEN GELENLER BİZİ EĞİTTİ'

Ahmet Aziz (31): Halep'teki savaştan kaçıp Afrin'e geldik. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Türkiye'ye gittim 2 yıl çalıştım para kazandım. Annem babam yalnız kalınca Afrin'e dönmek zorunda kaldım. Her evden birini askere alıyorlardı, beni de aldılar. 'Annem babam hasta' dedim ama izin vermediler. Kandil'den gelen kişiler bizi eğitti. Cephedekilere 300 dolar maaş veriyorlardı. Kaçmayalım diye başımıza adam diktiler.

Avrupa Birliği'nden Afrin mesajıAvrupa Birliği'nden Afrin mesajı

'SİZE PARA VERECEĞİZ' DİYE KANDIRDILAR

Musa Ahmet (27): Ailenize bakacağız, size para vereceğiz, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız" deyip bizi kandırdılar. Hasta olanları bile zorla silah altına aldılar. Ben şeker hastasıyım ama eve dönmeme izin vermediler. İlaç almama bile izin vermiyorlardı. Ailem nerede, yaşıyorlar mı hiçbir fikrim yok. Türk-Kürt-Arap bir arada yaşıyorduk. Afrin'deki yabancı teröristler gitsin.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO Afrin Burseya Dağı Kastel Cindo

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu paralari kim veriyor amerikaaaa
Yine duygusal sömürü. Yalan inanmayın. Yediden yetmişe herkes silah tutuyor. Kandırma falan yok.
Kaçak yurda sokulan sıgara alınan şeker mazot çay daha sayım mı paralar nerden geliyor Afgan dan getirilip 3 kanaldan gönderilen uyuşturucu parası onlar çok mu seviyor bölgedeki halkımı umurlarında bile değil para gelsin bu hainlere ortalık karışsın onlar hörgücünü doldursun da kime ne olursa olsun.İşte bu terör itlerinin beklentisi
Madem Öyle Bir Durum Vardı, Çocukları Kullanmak Yerine, Kurtarmak İçin Birşeyler Yapsaydınız ..! İş İşten Geçtikten Sonra Maval Okumakta Üstünüze Yoktur... Zaten Bilinçli Mantıklı Tek Adımınız Yoktur..!
toplama devşirmeden nefer olmaz..arkalarına sığınmak için kendilerine kalkan yapacaklar.ypg saflarını bir an önce terketmezlerse sonları ölümdür.
NE ÜLKEYİZ YAHU "KANDİLDEN GELENLER BİZİ EĞİTTİ" KISMINDA NE DİYOR BİR HAİN? 2 YIL TÜRKİYEDE ÇALIŞIP PARA BİRİKTİRDİM. YERYÜZÜNDE BİZ GİBİ KAÇ SAF ÜLKE VARDIRKİ TERÖRİSTLERE BÖYLE HOŞGÖRÜ GÖSTEREN.
ypg nin suriyede kullandıgı kimyasal clor gazının suç ortagı amarika.derhal abd uluslararası bir mahkemede yargılanıp insanlık sucundan toplu kıyıma yardımcı ve destek olmaktan yargılanmalı.abd katillll
BU SURİYELİLER EN BÜYÜK KALLEŞLİĞİ CİHAN HARBİNDE TÜRKLERİ GAMBAZLAYARAK YAPTI. BU BİZZAT ÖZ DEDEMİN ANLATIMIDIR. BUNLARIN PKK LISI DA ÖSO LUSU DA AYNI HAİNLİKTEDİRLER. ÖSO'LULARIN İÇİNDE DE ÇOCUKLAR VAR. SÖYLEMLERİN HEPSİ YALAN VEYA DOĞRU. ANCAK KANLARI İHANET DOLU. BİZE DE İHANET EDECEKLERDİR. MÜLTECİ ADI ALTINDA ÜLKEMİZE TERÖRİST DOLDU.
@hikmetgungor deden yunan askeriymiş galiba bilader :)
@a.tok hayırdır bilader. Ben hikmete yazdım ses senden geldi. Babalarınız bir galiba ikinizde venizelos un bebelerisiniz :)
@gsezginer_2018 Hadi be sende asıl yunan tohumu seni
nedense yakalananların söylediği hiç bir şey inandırıcı gelmedi kendi iradesi ile teslim olmuşmuş sıkıyorsa olmasaydın da görseydin gününü
ABD nin 60 yıldır yediği herzeleri anlatan herkese komunist diyorlardı,şimdilerde de benden değilsen hain diyorlar.Bu,ABD nin taktiğidir.(pkk elbette haindir,onları kastetmiyorum)ey ehl-i vatan uyanın artık!
yalan haber.bu haberlerin hicbiri yaptiginiz katliamlari ortemez.
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