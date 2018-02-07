Yakalanan YPG'liler anlattı! Çarpıcı itiraflar!

Sabah'tan Uğur Yıldırım'ın haberine göre yakalananlar terör örgütünün iç yüzünü anlattı. Terör örgütünün her aileden bir kişiyi zorla aldığını, alınanlar arasında çocukların da olduğunu belirten PYD/PKK'lı teröristler Burseya Dağı'ndaki tünellerin de halka 2 yılda zorla kazdırıldığını anlattı. O ifadeler şöyle:
2 YIL TÜNEL KAZDIRDILAR
Hurike G. (16): Ailemin hepsi Türkiye'de yaşıyor. Kız kardeşimi görmek için Afrin'e gelmiştim. YPG bayram günü beni kız kardeşimin evinden zorla aldı. Beni cepheye getirdiler. Buraya hiç kimse kendi iradesiyle katılmadı. Bizim gibi zorla askere aldıkları adamları en ön cephelerde ölüme terk ettiler. Afrin'de insanlara zulüm ediliyor. Ben kendi irademle teslim oldum. Burseya'daki tünellerde bir süre zorla çalıştırıldım. Günde bir defa yemek veriyorlardı. Başlarında Agit adında Kandil'den gelen biri vardı. Afrin'de örgüte para ödemeyen ya da kendilerince suçlu buldukları insanları buraya getirip çalıştırıyorlardı. 2 yıl boyunca insanlara tüm dağı zorla kazdırdılar. İnsanlar, hastalansa da çalışmak zorundaydı. Nerenin nasıl kazılacağını söyleyen bir ekip vardı. Bazen aşağı doğru kazıp merdivenler yapılıyordu bazen de yukarı kazıyorduk. Bafelyon Tepesi'nde de tüneller kazılıyordu.
Kastel Cindo köyünde esir alınan Beşar Hemadi (18): Beni zorla silah altına aldılar. Çuvala koyup zorla getirdiler. Afrin'in durumu hiç iyi değil. 13-14 yaşındaki çocuklar zorla silah altına alındı. Süt içmeyi bile bilmeyen adamlara silah verdiler. Ben buraya isteyerek gelmedim. Burada olmak, Türk askerine ya da ÖSO'ya karşı savaşmak benim tercihim değildi. Bu benim kaderim mi?
'KANDİL'DEN GELENLER BİZİ EĞİTTİ'
Ahmet Aziz (31): Halep'teki savaştan kaçıp Afrin'e geldik. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Türkiye'ye gittim 2 yıl çalıştım para kazandım. Annem babam yalnız kalınca Afrin'e dönmek zorunda kaldım. Her evden birini askere alıyorlardı, beni de aldılar. 'Annem babam hasta' dedim ama izin vermediler. Kandil'den gelen kişiler bizi eğitti. Cephedekilere 300 dolar maaş veriyorlardı. Kaçmayalım diye başımıza adam diktiler.
'SİZE PARA VERECEĞİZ' DİYE KANDIRDILAR
Musa Ahmet (27): Ailenize bakacağız, size para vereceğiz, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız" deyip bizi kandırdılar. Hasta olanları bile zorla silah altına aldılar. Ben şeker hastasıyım ama eve dönmeme izin vermediler. İlaç almama bile izin vermiyorlardı. Ailem nerede, yaşıyorlar mı hiçbir fikrim yok. Türk-Kürt-Arap bir arada yaşıyorduk. Afrin'deki yabancı teröristler gitsin.
15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar
Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!
Dansçıdan milyonluk bitcoin vurgunu
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
İnanılmaz olay... Saç ve sakız mağduru!
Almanya'da büyük koalisyonda anlaşma sağlandı
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
Erdoğan: Obama bize yalan söyledi, Trump da aynı istikamette
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 14 yorum