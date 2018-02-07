Yakalanan YPG'liler anlattı! Çarpıcı itiraflar!

Sabah'tan Uğur Yıldırım'ın haberine göre yakalananlar terör örgütünün iç yüzünü anlattı. Terör örgütünün her aileden bir kişiyi zorla aldığını, alınanlar arasında çocukların da olduğunu belirten PYD/PKK'lı teröristler Burseya Dağı'ndaki tünellerin de halka 2 yılda zorla kazdırıldığını anlattı. O ifadeler şöyle:

2 YIL TÜNEL KAZDIRDILAR



Hurike G. (16): Ailemin hepsi Türkiye'de yaşıyor. Kız kardeşimi görmek için Afrin'e gelmiştim. YPG bayram günü beni kız kardeşimin evinden zorla aldı. Beni cepheye getirdiler. Buraya hiç kimse kendi iradesiyle katılmadı. Bizim gibi zorla askere aldıkları adamları en ön cephelerde ölüme terk ettiler. Afrin'de insanlara zulüm ediliyor. Ben kendi irademle teslim oldum. Burseya'daki tünellerde bir süre zorla çalıştırıldım. Günde bir defa yemek veriyorlardı. Başlarında Agit adında Kandil'den gelen biri vardı. Afrin'de örgüte para ödemeyen ya da kendilerince suçlu buldukları insanları buraya getirip çalıştırıyorlardı. 2 yıl boyunca insanlara tüm dağı zorla kazdırdılar. İnsanlar, hastalansa da çalışmak zorundaydı. Nerenin nasıl kazılacağını söyleyen bir ekip vardı. Bazen aşağı doğru kazıp merdivenler yapılıyordu bazen de yukarı kazıyorduk. Bafelyon Tepesi'nde de tüneller kazılıyordu.