Yakalanmamak için 2 ayda bir ev değiştirmişler

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Elibol çiftinin yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan muvazzaf askerlerin ifadelerini değerlendirdi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hücre evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Emre Elibol ile eşi Ayşe Elibol'un, haklarındaki yakalama kararı nedeniyle gizlenmek için farklı yöntemler izlediği tespit edildi.

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanan "mahrem imam" ile "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen eşinin, 60 günde bir ev değiştirerek Ankara'da gizlenmeye çalıştıkları belirlendi.

Kırşehir'de örgüte ait kapatılan okul ve dershanelerin bağlı olduğu Dünya Eğitim AŞ'de kendisi ve eşinin öğretmen olarak çalıştığını belirten Elibol, bu kurumların kapatılmasından sonra yer değişikliği yaparak Ankara'ya gittiklerini, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra yakalanmamak için gizliliğe daha çok önem verdiklerini anlattı.

Ankara merkezindeki farklı evler ile Çubuk ilçesindeki bir çiftlikte yaşadıklarını söyleyen Elibol, "Ankara'da iş ararken Çubuk'ta bulunan bir çiftlikte işçi aradıklarını öğrendim. Orada çalışmaya başladım. Çiftlikte ben de yumurta topluyordum. Onları 2-3 günde bir yanıma alarak satıyordum. Yumurtaları dikkat çekmemek için pazarlarda, yol kenarlarında sattım. Özellikle fatura ve belge istenmeyecek şekilde satış yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

- Sahte kimlik yalanı

Mehmet Emre Elibol, üst aramasında çıkan sahte kimliğin sorulması üzerine Ankara'ya ilk geldiğinde yol kenarında bir kimlik bulduğunu iddia etti. Elibol, "Kimliğin üstündeki fotoğrafı sökerek, kendi fotoğrafımı yapıştırdım. Bu şekilde de uzun süre kullandım. Birkaç kez de kimlik kontrollerinde de bu kimliği gösterdim." dedi.