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Yakalanmasalardı at dopingini botoks serumu diye satacaklardı!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:38 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Ankara'da, Rusya'dan kaçak yollardan getirdikleri atlara doping amacıyla kullanılan kimyasal maddeyi "botoks serumu" diye satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Yakalanmasalardı at dopingini botoks serumu diye satacaklardı!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yasa dışı yollardan atlara verilen dopingmaddesinin yurda sokulduğu istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüpheliyi takibe başladı. Şüphelilerin, başkentteki alışveriş merkezinin otoparkına 06 AFB 141 plakalı araçla gelerek alıcılarla buluşacağını tespit eden ekipler önlem aldı. Bir süre bekleyen ekipler, buluşma gerçekleşmeyince harekete geçerek araçtaki Y.Ö, K.T, Y.A ve M.Ş.T'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada otomobile gizlenmiş 127 şişe kimyasal madde ele geçirildi. Atlara doping amacıyla verildiği belirlenen kimyasal maddenin, alıcılara "botoks serumu" diye pazarlandığı ve adedi 3 bin dolardan 127 şişenin satışı için anlaşıldığı tespit edildi. Ele geçirilen kimyasal maddenin farklı maddelerle karıştırıldığında öldürücü etkiye sahip uyuşturucuya dönüştüğü öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya botoks Ankara

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