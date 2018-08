Yakılan anızın külü ve dumanı rahatsız etti

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da, mısır hasadına başlanmasıyla birlikte tüm uyarılara ve cezai yaptırımlara rağmen yakılan anızların neden olduğu duman ve küller, kenti yaşanmaz hale getirdi. Bazı çiftçiler, mısır sapı ve anızları özel makinelerle samana dönüştürerek, katma değer sağladıklarını söylerken, yakılan anızların külleri ve dumanları yüzünden sıkıntı yaşayan kent sakinleri de cezaların ağırlaştırılmasını istedi.

Mısır hasadının ardından tarlalarını yeni ürüne daha hızlı hazırlamak isteyen çiftçilerin yaktığı anızlar nedeniyle kenti yoğun duman ve kül sardı. Bazı çiftçiler, hasat sonrası mısır saplarını özel makinelerle samana dönüştürüp, katma değer sağladığını dile getirdi. Anız külleri ve dumanları nedeniyle sıkıntı yaşayan kent sakinleri ise evlerini her gün temizlemek zorunda kaldıklarını ve rahat nefes alamadıklarını söyledi. Çiftçi Necdet Bulut (54), anız yakmak yerine hasadın ardından kalan mısır saplarını samana dönüştürerek, gelir sağlanabileceğini belirtti.

'KAPI- PENCERE AÇAMIYORUZ'

Kent sakinlerinden Aysel Yetiş (47), duman nedeniyle rahat nefes alamadıklarını ve küller yüzünden her gün temizlik yaptıklarını belirterek, "Çamaşırları içeri sermek zorunda kalıyorum ama renklileri mecbur dışarı seriyorum. Her gün siliyoruz, süpürüyoruz, iş bitmiyor. Temmuz- ağustos aylarında yoğun duman ve küller geliyor. Eylüle kadar devam ediyor. Kapı- pencere açamıyoruz" diye konuştu.