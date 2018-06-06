HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl Madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

YAKIN Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl Madalyası

ANKARA, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türk Cumhuriyetleri'nin Bağımsızlığı'nın 25. Yıl Madalyası takdim edildi. Aynı zamanda TÜRKSOY ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında sanat ve kültür alanlarında geniş kapsamlı bir protokol imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Türk Dünyası ressamlarının eserlerinin KKTC'de kalıcı olarak sergilenmesini sağlayacak protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov tarafından Ankara’da imzalandı. Törene, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu ve diğer yetkililer de katıldı.

İmza töreni öncesinde YDÜ tarafından kurulacak Çağdaş Sanatlar Müzesi'ne ilişkin bilgilerin ve KKTC'de TÜRKSOY işbirliğinde düzenlenen Ressamlar Buluşması'nın fotoğraflarının yer aldığı film gösterimi yapıldı.

PROF. KASEİNOV: “YDÜ İLE TÜRKSOY İŞBİRLİĞİ 10. YILINA GİRDİ”

Törende konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Kaseinov, bu yıl 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan TÜRKSOY ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki işbirliğinin 10. yılına girdiğini ve bu süre içerisinde Türk Dünyası'nın ortak geleceği, kültür entegrasyonu açısından başarılı bir işbirliği süreci geçirdiklerini söyledi.

“GENÇ NESİLLERE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZİN AKTARILMASINA KATKI SAĞLAYACAK”

Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliğinin daha üst seviyeye taşıdıklarını kaydeden Kaseinov, "Bugün işbirliğimizi daha ileri aşamaya taşıyacak, KKTC kültür sanat hayatına büyük zenginlik katacak, Türk Dünyası ressamları için değer taşıyacak projeyi yürütmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuracağı Güzel Sanatlar Müzesi’ne bizim de bir katkımız olması için TÜRKSOY'un yirmi yıllık deneyimi olan TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’na katılan en yetenekli sanatçılarımızı KKTC'de gerçekleştirdiğimiz Ressamlar Buluşması’nda yer almalarını ve ortak çalışma yapmalarını sağladık. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elamanlarının da özverili çalışmalarıyla on günlük süre içerisinde güzel bir sergi ortaya çıkartılmış oldu. Bu koleksiyonu daha da zenginleştirmek adına TÜRKSOY tablo koleksiyonunda yer alan resimlerden 17 eseri daha, kurulacak Çağdaş Sanatlar Müzesine hediye edeceğiz. Açılacak bu müze ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Dünyası'nın ressamlarının güzide eserlerinin sergilenmesi ve genç nesillere kültürel zenginliğimizin aktarılmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ise, "Üniversitemiz, 30 bini aşkın öğrencisi, yıllık 120 yayını, sürekli yürütülen 200 projesi, 2 milyon basılı kitabı, elektronik ortamda 450 milyon kaynağa ulaşabilen, Türk Dünyası'nın Cumhurbaşkanlarının ortak seçtiği kütüphanesi, bölgenin en büyük kültür merkezi ve en büyük hastanesi, elektrikli otomobil üretim projeleri, inşaatı devam eden en büyük camisi ile Kıbrıs’ta tutunmaya, var olmaya devam eden bir eğitim kurumudur" dedi.

DR. GÜNSEL: “SANAT VE KÜLTÜR, TÜRK DÜNYASI İLE BÜTÜNLEŞMEDE KORUYUCU ROLÜ ÜSTLENMEKTEDİR”

Kıbrıs’ta tutunmanın önemli yollarından birinin de kültür ve sanat ile olduğunu dile getiren Günsel, Türk Dünyası'nın kültür ve sanatıyla ne kadar iç içe olabilirlerse, bu birliğin ve bütünlüğün o şekilde sağlana bilineceğine inandığını söyledi. Bu kapsamda KKTC'nin Türk halklarındaki algısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, Türk Dünyası üniversiteleri ile işbirliği anlaşmaları yaptıklarını, Türk topluluklarından gelen öğrencilere her yıl burs tahsis ettiklerini kaydeden Dr. Günsel, "Sanat ve kültür, Türk Dünyası ile bütünleşmede bir koruyucu rolü üstlenmektedir. Bu nedenle Türk topluluklarının ortak bir müzesini kurmaya karar verdik. İki yıl içerisinde tamamlanacak bu müzenin oluşturulması için şimdiden çalışmalar yaptık ve bin 500 üzerinde esere sahip olduk. Çok mutluyum. Bu bütünleşmeye güçlendirecektir. Akdeniz'in içerisinde yalnız olmadığımızı hissetmek farklı bir şey" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Dr. Suat İ.Günsel'e, Türk Cumhuriyetleri'nin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan) Bağımsızlığı'nın 25. yılına ithafen hazırlanan altın madalyayı ve Yakın Doğu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne Türk Dili konuşan cumhuriyetlerin ressamlarının yapmış oldukları tabloları takdim etti.

(FOTOĞRAF)

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl MadalyasıYakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl MadalyasıYakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl Madalyası

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacakCumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak
Tedavisi tamamlanan 'Caretta Özgür', denizle buluştuTedavisi tamamlanan 'Caretta Özgür', denizle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.