Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl Madalyası

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Türk Dünyası ressamlarının eserlerinin KKTC'de kalıcı olarak sergilenmesini sağlayacak protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov tarafından Ankara’da imzalandı. Törene, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu ve diğer yetkililer de katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliğinin daha üst seviyeye taşıdıklarını kaydeden Kaseinov, "Bugün işbirliğimizi daha ileri aşamaya taşıyacak, KKTC kültür sanat hayatına büyük zenginlik katacak, Türk Dünyası ressamları için değer taşıyacak projeyi yürütmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuracağı Güzel Sanatlar Müzesi’ne bizim de bir katkımız olması için TÜRKSOY'un yirmi yıllık deneyimi olan TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’na katılan en yetenekli sanatçılarımızı KKTC'de gerçekleştirdiğimiz Ressamlar Buluşması’nda yer almalarını ve ortak çalışma yapmalarını sağladık. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elamanlarının da özverili çalışmalarıyla on günlük süre içerisinde güzel bir sergi ortaya çıkartılmış oldu. Bu koleksiyonu daha da zenginleştirmek adına TÜRKSOY tablo koleksiyonunda yer alan resimlerden 17 eseri daha, kurulacak Çağdaş Sanatlar Müzesine hediye edeceğiz. Açılacak bu müze ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Dünyası'nın ressamlarının güzide eserlerinin sergilenmesi ve genç nesillere kültürel zenginliğimizin aktarılmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ise, "Üniversitemiz, 30 bini aşkın öğrencisi, yıllık 120 yayını, sürekli yürütülen 200 projesi, 2 milyon basılı kitabı, elektronik ortamda 450 milyon kaynağa ulaşabilen, Türk Dünyası'nın Cumhurbaşkanlarının ortak seçtiği kütüphanesi, bölgenin en büyük kültür merkezi ve en büyük hastanesi, elektrikli otomobil üretim projeleri, inşaatı devam eden en büyük camisi ile Kıbrıs’ta tutunmaya, var olmaya devam eden bir eğitim kurumudur" dedi.

DR. GÜNSEL: “SANAT VE KÜLTÜR, TÜRK DÜNYASI İLE BÜTÜNLEŞMEDE KORUYUCU ROLÜ ÜSTLENMEKTEDİR”

Kıbrıs’ta tutunmanın önemli yollarından birinin de kültür ve sanat ile olduğunu dile getiren Günsel, Türk Dünyası'nın kültür ve sanatıyla ne kadar iç içe olabilirlerse, bu birliğin ve bütünlüğün o şekilde sağlana bilineceğine inandığını söyledi. Bu kapsamda KKTC'nin Türk halklarındaki algısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, Türk Dünyası üniversiteleri ile işbirliği anlaşmaları yaptıklarını, Türk topluluklarından gelen öğrencilere her yıl burs tahsis ettiklerini kaydeden Dr. Günsel, "Sanat ve kültür, Türk Dünyası ile bütünleşmede bir koruyucu rolü üstlenmektedir. Bu nedenle Türk topluluklarının ortak bir müzesini kurmaya karar verdik. İki yıl içerisinde tamamlanacak bu müzenin oluşturulması için şimdiden çalışmalar yaptık ve bin 500 üzerinde esere sahip olduk. Çok mutluyum. Bu bütünleşmeye güçlendirecektir. Akdeniz'in içerisinde yalnız olmadığımızı hissetmek farklı bir şey" şeklinde konuştu.