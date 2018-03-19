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Yakıt dolu tanker devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesinde seyir halinde olan akaryakıt yüklü tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.Kaza, Güroymak-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi.

Yakıt dolu tanker devrildi: 1 yaralı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde seyir halinde olan akaryakıt yüklü tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Güroymak-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Güroymak’tan Bitlis’e yakıt taşıyan 72 AP 111 plakalı tanker, kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada, araç sürücüsü Burhan Demit tanker içinde sıkışarak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Güroymak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakıt dolu tanker devrildi: 1 yaralı

Yakıt dolu tanker devrildi: 1 yaralı

Yakıt dolu tanker devrildi: 1 yaralı

Yakıt dolu tanker devrildi: 1 yaralı

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