Yakıt tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, yakıt tankeriyle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tekirdağ istikametine seyir halindeki Tahsin Tiryaki yönetimindeki 59 SB 681 plakalı yolcu otobüsü ile Adem Alpaslan idaresindeki 34 HE 1554 plakalı yakıt tankeri, Beyazköy köyü yakınlarında çarpıştı. Tanker, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan araç sürücüleri ile bazı yolcular ayakta tedavi edildi. 10 kişi ise ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, tankerden dökülen yakıta patlamaya sebebiyet vermemesi için köpük sıkarak müdahale etti.
Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten sağlanması, otoyolda araç kuyrukları oluşmasına yol açtı.
Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Yolculardan Müberre Yükselir, otobüste uyurken yüksek bir sesle uyandığını belirterek, "Arabanın bir tarafının gittiğini gördüm. Araba duramıyordu Allah korudu da durduk. Şoför tankere çarptığını söyledi, özür diledi. Araba tam dolu değildi ama koltuklar havaya uçmuş." diye konuştu.
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