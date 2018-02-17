Yaktı, kundaklattı, kurşunlattı ve sonunda tutuklandı

Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesi Yenikentte meydana geldi. Besni Sadık Paccı Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez'in arabası 6 ay önce kundaklandı. Müdür Bekir Söylemez, polise verdiği ifadesinde baldızından kaynaklanan bir konudan dolayı Hicabi A. isimli şahıstan şüphelendiğini söyledi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alındıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Daha sonra yaklaşık 1 ay önce Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez’in evinin kapası ve kapı önünde bulunan ayakkabılar yakılarak kundaklandı. Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez, bu olayında şüphelisi olarak yine Hicabi A.’ı gösterdi. Yine gözaltına alınan şahıs suçlamaları reddetti. Şahıs serbest bırakıldı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Son olarak Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez’in evinin kapısına 5 el ateş edildi. Olay yerine gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis olayı Beytullah Y. isimli şahsın gerçekleştirdiği ve Ali A.’nın yardım ettiğini tespit etti. Şahsın silahlı saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.