Yakup Cem koleksiyonu sergisi açıldı

Kula, iş adamı olan Mustafa Kara'da yaklaşık 100 parçalık bir Yakup Cem koleksiyonu olduğunu da aktararak, "Bugün Cumhurbaşkanlığımız nasıl ki bu bienali himaye ediyorsa, koleksiyonerlerin de sanatçıları bu anlamda himaye etmesi aynı anlamda sanatın ilerlemesi için çok önemlidir." dedi.

Serginin Mustafa Kara'ya ait koleksiyondan yola çıkarılarak hazırlandığına işaret eden Kula, koleksiyonerlerin bu anlamda sanatçıyı ve eserleri ile ortaya koyduğu anlayışı himaye etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Geleneksel sanat dallarının, sanat kurumlarından uzakta olduğu değerlendirmesinde bulunan Kula, şunları kaydetti:

"Bu kurumsal yapının içerisinde bazen koleksiyonerler, yöneticiler hatta politikacılar da giriyor ama koleksiyonerlerin sanatçıyla bizzat birebir temas içinde olması, aslında en çok desteğin olması gerektiği bir konu. Bu eksikliği de biraz göstermek ve bir koleksiyonun ne kadar güzel bir sonuç verebileceğini de değerlendirmek adına böyle bir sergiyi düzenledik."

- "Yakup Cem çok yönlü bir sanatçıdır"

Serginin açılışına katılan ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil de, Yakup Cem ile çok kadim bir dostluğunun olduğunu anlattı.

Barutçugil, Cem'le bir sanat fuarında tanıştığını ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim vermesine de kendisinin vesile olduğunu söyledi.

Yakup Cem'in, daha sonra İstanbul Ebru Evi - Ebristan'da da dersler verdiğini dile getiren Barutçugil, "Taner Alakuş da ondan ders alanlar içerisindeydi. Dostluğumuz sırasında benim ebru eserlerimle, onun resimleri buluştu. Beraber birçok eser ürettik. Onu kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor. Çünkü her türlü takdirin üstünde bir yeteneği var. Bu yeteneğini de sanatıyla yaşatıyor." ifadelerini kullandı.