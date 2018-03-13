HABER

Yakutiye’nin, Erzurum’un kaderini değiştiren projeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, şehrin kaderini değiştiren iki ayrı projeyle 2018’e hızlı giriyor.

Yakutiye’nin, Erzurum’un kaderini değiştiren projeleri

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, şehrin kaderini değiştiren iki ayrı projeyle 2018’e hızlı giriyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, Üç Kümbetler ve Hacıcuma kentsel dönüşüm projesiyle adeta Erzurum tarihine kalıcı bir imza atıyor. Ufki şehre dönüşün ilk örneğini oluşturan Hacıcuma projesi, bahçeli evlerin ve Erzurum mahalle kültürünün yeniden canlandırmasını hedefliyor.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Erzurum tarihine kalıcı imzalarını bir bir atmayı sürdürüyor. Tarihi eserlerin çevresinin açılarak yeniden gün yüzüne çıkarılması projeleriyle bilinen Başkan Korkut, Üç Kümbetler ve Hacıcuma Ufki Şehir kentsel dönüşüm projesiyle şehrin kaderini değiştirmek istiyor. Ali Korkut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ufki Şehir hedefinin Erzurumlu için bahçeli ve cumbalı evler olduğunu belirtiyor.
Korkut, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefi şehirleşmede Ufki şehir, yani yatay ve bahçeli şehirlerdir. Ufki şehir temelde bir - iki ya da üç katlı bahçeli, müstakil konutlardan oluşan bir şehir kurgusu demektir. 1950’lere kadar şehirlerimizin tamamına yakını bu anlayışta inşa edilmiş. Maalesef 2000’lerle betonlaşmada hızlanma, betona boğulma sürecine girdik. Ufki şehir için Erzurum’da Hacıcuma, en uygun örneği oluşturacaktır. Nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanıma projemizi anlatacağım" dedi.
Korkut, "Proje tamamlanınca Erzurum’un kaderi gerçekten değişecek. Kent parkı, kültür merkezi, müzesi, arastasıyla birlikte tarihi Erzurum’un da canlı yaşayacağı tarihi bir ada hüviyetiyle karşımıza çıkacak. Sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
İkinci Projenin ise Hacıcuma adını taşıdığını belirten Korkut, “Hacıcuma, Taş Mescit, Dervişağa, Kadana, Aşağı Habibefendi mahallelerini içeren kentsel dönüşüm projesi için Yakutiye Belediyesinin yaptığı kamulaştırma bedeli 100 milyon lira. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu Ufki Şehir örneği Hacıcuma projesiyle gerçekleşecek. 125 dönüm alanda yalnızca 175 bahçeli, dar sokaklardan oluşan mahalle düşlüyoruz. Ünlü mimarımız Turgut Canseve’in de çizgilerini taşıyacak özel bir proje hazırlatıyorum. Hacıcuma’da 175 ev yapılacak. Ufki şehri burada gerçekleştireceğiz. Erzurumun eski mahalle kültürü burada adeta yeniden hayat bulacak. Bahçeli, cumbalı evler, dar sokaklar ve evine giderken komşusuyla selamlaşan mutlu insanların yaşadığı bir rüya mahalle inşa edeceğiz. Çok heyecanlıyım, çünkü Cumhurbaşkanımızın açtığı ufukla, Erzurum’a ufuk açmak, kalıcı muhteşem eser bırakmak özel hissettiriyor" şeklinde konuştu.

Yakutiye’nin, Erzurum’un kaderini değiştiren projeleri

Yakutiye’nin, Erzurum’un kaderini değiştiren projeleri

Yakutiye’nin, Erzurum’un kaderini değiştiren projeleri

Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silopili öğrencilerden Afrin'deki Mehmetçiğe moral klibi

Silopili öğrencilerden Afrin'deki Mehmetçiğe moral klibi

KHK'dan 'nakledilmesi' ibaresi çıkarıldı; Gemlik taşınmıyor

KHK'dan 'nakledilmesi' ibaresi çıkarıldı; Gemlik taşınmıyor

MEÜ Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden fotoğraf sergisi

MEÜ Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden fotoğraf sergisi

MÜSİAD İzmir üyeleri Direniş Karatay filminde buluştu

MÜSİAD İzmir üyeleri Direniş Karatay filminde buluştu

Çocuklara eğlenerek trafik bilinci aşılanıyor

Çocuklara eğlenerek trafik bilinci aşılanıyor

İnşaat işçileri Seda Sayan’dan özür bekliyor

İnşaat işçileri Seda Sayan’dan özür bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.