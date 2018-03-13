Yakutiye’nin, Erzurum’un kaderini değiştiren projeleri

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, şehrin kaderini değiştiren iki ayrı projeyle 2018’e hızlı giriyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, Üç Kümbetler ve Hacıcuma kentsel dönüşüm projesiyle adeta Erzurum tarihine kalıcı bir imza atıyor. Ufki şehre dönüşün ilk örneğini oluşturan Hacıcuma projesi, bahçeli evlerin ve Erzurum mahalle kültürünün yeniden canlandırmasını hedefliyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Erzurum tarihine kalıcı imzalarını bir bir atmayı sürdürüyor. Tarihi eserlerin çevresinin açılarak yeniden gün yüzüne çıkarılması projeleriyle bilinen Başkan Korkut, Üç Kümbetler ve Hacıcuma Ufki Şehir kentsel dönüşüm projesiyle şehrin kaderini değiştirmek istiyor. Ali Korkut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ufki Şehir hedefinin Erzurumlu için bahçeli ve cumbalı evler olduğunu belirtiyor.

Korkut, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefi şehirleşmede Ufki şehir, yani yatay ve bahçeli şehirlerdir. Ufki şehir temelde bir - iki ya da üç katlı bahçeli, müstakil konutlardan oluşan bir şehir kurgusu demektir. 1950’lere kadar şehirlerimizin tamamına yakını bu anlayışta inşa edilmiş. Maalesef 2000’lerle betonlaşmada hızlanma, betona boğulma sürecine girdik. Ufki şehir için Erzurum’da Hacıcuma, en uygun örneği oluşturacaktır. Nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanıma projemizi anlatacağım" dedi.

Korkut, "Proje tamamlanınca Erzurum’un kaderi gerçekten değişecek. Kent parkı, kültür merkezi, müzesi, arastasıyla birlikte tarihi Erzurum’un da canlı yaşayacağı tarihi bir ada hüviyetiyle karşımıza çıkacak. Sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İkinci Projenin ise Hacıcuma adını taşıdığını belirten Korkut, “Hacıcuma, Taş Mescit, Dervişağa, Kadana, Aşağı Habibefendi mahallelerini içeren kentsel dönüşüm projesi için Yakutiye Belediyesinin yaptığı kamulaştırma bedeli 100 milyon lira. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu Ufki Şehir örneği Hacıcuma projesiyle gerçekleşecek. 125 dönüm alanda yalnızca 175 bahçeli, dar sokaklardan oluşan mahalle düşlüyoruz. Ünlü mimarımız Turgut Canseve’in de çizgilerini taşıyacak özel bir proje hazırlatıyorum. Hacıcuma’da 175 ev yapılacak. Ufki şehri burada gerçekleştireceğiz. Erzurumun eski mahalle kültürü burada adeta yeniden hayat bulacak. Bahçeli, cumbalı evler, dar sokaklar ve evine giderken komşusuyla selamlaşan mutlu insanların yaşadığı bir rüya mahalle inşa edeceğiz. Çok heyecanlıyım, çünkü Cumhurbaşkanımızın açtığı ufukla, Erzurum’a ufuk açmak, kalıcı muhteşem eser bırakmak özel hissettiriyor" şeklinde konuştu.