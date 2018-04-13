Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Merkez Yüreğir ilçesinde, hamile kaldığı uzaktan akrabasının ismini vermeyerek, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren ve babasının genci öldürmesine neden olan F.B. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, koruma altında bulunduğu Hatay Çocuk Destek Merkezi'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan F.B. ile ilgili hazırladığı iddianamede, zanlıya "iftira" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

İddianamede, F.B'nin, 8 Ağustos 2017'de annesiyle muayeneye gittiği tıp merkezinde 7 haftalık hamile olduğunu öğrendiği, yaşının küçük olması nedeniyle doktorlarca durumun polise bildirildiği belirtildi. Genç kızın polise verdiği ifadesinde sosyal medyadan tanıştığı Muhammed Reşit Yıldırım'dan hamile kaldığını iddia ettiği, şikayet üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, Yıldırım'ın F.B'nin babası tarafından öldürülmesi üzerine olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinin anımsatıldığı iddianamede, baba E.B'nin 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. İddianamede, genç kızın savunmasından şu ifadelere yer verildi: