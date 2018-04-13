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Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Adana'da kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü genci babasına öldürttüğü suçlamasıyla tutuklanan genç kızın 4 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Merkez Yüreğir ilçesinde, hamile kaldığı uzaktan akrabasının ismini vermeyerek, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren ve babasının genci öldürmesine neden olan F.B. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, koruma altında bulunduğu Hatay Çocuk Destek Merkezi'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan F.B. ile ilgili hazırladığı iddianamede, zanlıya "iftira" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

İddianamede, F.B'nin, 8 Ağustos 2017'de annesiyle muayeneye gittiği tıp merkezinde 7 haftalık hamile olduğunu öğrendiği, yaşının küçük olması nedeniyle doktorlarca durumun polise bildirildiği belirtildi. Genç kızın polise verdiği ifadesinde sosyal medyadan tanıştığı Muhammed Reşit Yıldırım'dan hamile kaldığını iddia ettiği, şikayet üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, Yıldırım'ın F.B'nin babası tarafından öldürülmesi üzerine olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinin anımsatıldığı iddianamede, baba E.B'nin 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. İddianamede, genç kızın savunmasından şu ifadelere yer verildi:

'ZARAR VERMESİNDEN KORKTUĞUM İÇİN...'

"Muhammed ile ayrıldıktan sonra uzaktan akrabam M.Ç. ile tanıştım, sevgili olduk. 2017 yılı yaz aylarında M.Ç. ile Çatalan Köprüsü civarında arabada ilişkiye girdik. Daha sonra 7 haftalık hamile olduğumu öğrendim. Babamın, M.Ç'ye zarar vermesinden korktuğum için Muhammed'in ismini verdim."

İddianamenin değerlendirme bölümünde de F.B'nin M.Ç. ile ilişkisinden hamile kalmasına rağmen polise, olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldırım'ın ismini vermesine değinilerek, "Bunun üzerine Muhammed Reşit Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma hakkında Yıldırım'ın öldürülmesi üzerine takipsizlik kararı verildiği, bu şekilde F.B'nin olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldırım hakkında soruşturma başlatılmasına neden olarak üzerine atılı iftira suçunu işlediği kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammed Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım kurtarılamamıştı. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan E.B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarındaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti. Baba E.B'ye Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "cinayetten" suçundan 23 yıl, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da 2 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezası verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Reşit Yıldırım adana cinayet

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Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Okuyucu Yorumları 17 yorum
öldüren salaktan ne farkı var 4 yıl nedir . şeytan sürtük kaç kişinin hayatını karartı
Bence kız ömür boyu hapis almalı. Cinayeti babası değil bu işlemiş sayılmalı.
ah be kardeşim kızlarımıza sahip çıkalı yarı çıplak sokaaklarda geziyor taytı giymiş bütün vücut hatları meydanda ahlak kalmamış arbada birine veriyor zina yapıyor laiklik laiklik serbestlik sonuç bu oluyor etraf ç.ıplak kadın kız dolu sonra sapık lar türüyor ahlak kalmamış gençler hangi kızı nasıl yatağa atarımın derdinde bizim zamanımızda el ele tutuşmak için şahir değiştirmen gerekti bir edep adap vardı bu gençliğin çivisi çıkmış özelikle kızlar kayışı kopmuş
4 yıl az daha fazla verilmesi lazım
adalet te kalkinmada çöktü bu ülkede %20 mimiz kadar bulgaristandan saman ithal ediyoruz
adaletten hakkaten anlamayan bi devletiz kız dedi diye herkes aynı kişiyi gömmeye hazırlanmış ama kız ters köşe yapıp hedef şaştırmış ee ölen öldüğüyle kaldı işte
Adamın yüzüne bakarmısınız ne kadar gururlu saygı duymak gerek gibi. Lakin gerçek öyle değilmiş tabi kızının orosbuluğuna mı yansın yoksa (suçsuz)bir adamı öldürüp cehennemde yanacağınamı üzülsün.
burda biraz eksiklik var ayrı ayrı 25 yıl alsınlar. çoçuğun ne suçu vardı. yaktınız lan bi evi
şu hakimin ismini öğrenip 2çift laf etmek isterdim kendisine
yeni türkiye şaşmamak gerek
Bu kadar basit mi?babayı hapise,zavallı suçsuz bir genci mezara gönderdin.bunun hesabını nasıl vereceksin?ALLAH'im böyle çocuktan,gençten sana sığınırım,gösterme yarabbim.
Devletin zalim Tunç eli korkusu,babanın gelenek korkusu,toplumun kötü görme zihniyeti korkusu insanları vicdansızlaştırmanın en büyük sebebdir.Ey ben buyum diyen zalimler,ırkçılar ve kinci dinciler görün sizin zihniyetiniz nelere sebeb oluyor,bu ülkede vicdan ve hukuk değil barbarlık zihniyeti her taraftan akiyor.buyrun görün bu olay çok şeyi öğretiyor,bu ülke zihniyetini anlatiyor.
Devletimizin nekadar aciz durumda olduğu ortada kendini bilmez birinin itirafı yüzünden gencecik çocuk hayatından oldu ve kıza 4 yıl hapis cezası veriliyor seni yargılayan hakime ve Türkiye Cumhuriyeti adaletine yazıklar olsun
iyiki kizin yuzunu kapamisiniz hic gozukmuo
bu nasıl adalet lan birini öldürmenin cezası 23 yıl mı ortalama 70 yıl yaşarsan 2 cinayet işleme hakkınmı var adaletinize tüküreyim
KLASİK BİR ADANA HABERİ ARTIK ÇOK SIRADAN
Babasına bak..Kızına bak..Anlamadan dinlemeden çocuğu suçsuz yere öldürüyor..Kızda psikopat..Başka yerden hamile kal.Başkasından hamile kaldım de...Sanki durum ortaya çıkmayacak...Bu ülkede cahilizm kol geziyor..Aile bakanlığıymış,,Eğitimmiş...Hani..Nerde..Önemli olan suçu işlemeden eğitmek.....Suçu önlemek...
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