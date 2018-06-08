Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

Prof. Dr. Yalçın Küçük’le düzenli mülakatlarımızın bu haftaki gündeminde de yaklaşan seçimler ve partilerin bu yöndeki çalışmalarının değerlendirmesi vardı. Askeri darbe olasılığına da değinen Küçük’e göre politikanın temel ikilemi şu: “Ya Tayyip Erdoğan bir darbe yapacak, ya Tayyip Erdoğan’a bir darbe yapılacak.”

Seçime gerçek anlamda iki partinin, İyi Parti ile Saadet Partisi’nin girdiğini öne süren Küçük, bu iki partinin Recep Tayyip Erdoğan’a karşı etkili bir muhalefet yaptıklarını vurguladı. Akşener’in izinde olduğu Süleyman Demirel’den daha laik bir çizgi izlediğini söyleyen Yalçın Küçük, dünyanın da daha laisize bir çizgiye yöneldiğini belirtti.

Yalçın Küçük, vekillik seçiminde oyunu Saadet Partisi’ne vereceğini açıkladığı röportajında şunları söyledi:

"İYİ PARTİ YÜZDE 20 ALIRSA BÜYÜK BAŞARIDIR"

“Muhalefet eden Saadet Partisi ve İyi Parti vardır, bunu görmek lazım. İyi Parti yüzde 20 oy alırsa çok çok büyük başarıdır. Bundan sonraki seçimde iktidar ondadır. Ben İYİ Partili miyim? Bir ara ona oy vermeyi düşündüm, ama hayır. Bir defa iki oyumu da HDP’ye verecektim, şu anda değiştirdim. Büyük oyumu, hapisteki Demirtaş’a veriyorum. Kibar çocuktur, çocuk derken Atatürk’ün dediği anlamda, o herkese çocuk derdi, söylüyorum, iki oyumu da ona verecektim ama milletvekili oyumu değiştirdim Saadet Partisi’ne vereceğim. Şu nedenle: Benim hapishane arkadaşım, çok şükür kısa bir süre kaldı, Hakim Albay Tanju Güvendiren Saadet Partisi’nden milletvekili adayı oldu. Hem Akşener’in partisi, hem din adamımız Karamollaoğlu’nun partisi çok iyi muhalefet yapıyorlar. “

