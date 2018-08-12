Yalçın: MHP İsviçre çakısı değildir, Türk'ün egemenlik kılıcını temsil eder

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisine yönelik eleştirileri üzerine açıklama yaptı. Yalçın, "MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir. MHP'nin her işe yaradığı doğrudur çünkü MHP büyük bir liyakat ve ehliyetle milletin vicdanını, sağduyusunu temsil etmektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yalçın, yazılı açıklama yaparak, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, bugün konuşmasının ana eksenine MHP'yi oturttuğunu ve MHP'ye en ağır ifadelerle yüklediğini savundu. Akşener'in, 24 Haziran seçimleri sonrası partinin başında kalabilmek için çabaladığını öne süren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bahse konu hanımın; 24 Haziran hezimetinden sonra partisinin başında kalabilmek için tezgâhlamadığı oyun, takınmadığı ikiyüzlü tavır, denemediği taktik kalmamıştır. Öyle anlaşılmaktadır ki seçim sürecindeki 'merkez partisi' siyaseti tutmayıp kötü bir kopya olduğu ayyuka çıkınca İP'te planlar değişmiştir. Bundan böyle İP, yine Meral Akşener’in idaresinde ama MHP düşmanlığından nemalanmaya çalışan marjinal parti görünümüne bürünecektir. Geçmişte ve günümüzde birçok muarız partinin yaptığı gibi MHP düşmanlığının prim yaptığını, hatta bir tür reklam getirisi sağladığını gören biçare hanımcağız, bunun aynı zamanda eteğine tutunan siyaset artığı güruhu da bir arada tutmanın yolu olduğunu fark etmiştir. 24 Haziran seçimleri öncesinde İP, önemli bir medya desteğini arkasına alarak ortaya çıkmıştır. Bu suni ve kurmaca parti; sadece bir kısım medya değil, Okyanus ötesi ve uluslararası güçler tarafından alternatif fitne projesi olabileceği düşünülerek desteklenmiştir, desteklenmeye de devam edilmektedir."