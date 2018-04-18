Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda ÇED raporsuz marina projesi iptal edildi

Muğla 2. İdare Mahkemesi, Aksoy İnşaat’ın Bodrum’un Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadan yapacağı marina projesini iptal etti. 150’nin üzerinde site sakininin oluşturduğu Tilkicik Koyları Koruma Girişimi adına açıklama yapan Murat Kaynar, "Karar, çevremize huzur getirecek. Bu konudaki mücadelemiz sürecektir” dedi.

Bodrum Yalıkavak’ı betonlaşmadan korumak için 150’nin üzerinde site sakininin oluşturduğu Tilkicik Koyları Koruma Girişimi’nin mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Tilkicik Koyları Koruma Girişimi’nin, Aksoy İnşaat’ın Tilkicik Koyları ve Yarımadası’nda betonlaşmaya yönelik “Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi için ÇED gerekli değildir” raporu itirazını Muğla 2. İdare Mahkemesi kabul etti ve projenin iptaline karar verdi.

İptal kararıyla ilgili olarak Tilkicik Koylarını Koruma Girişimi Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Murat Kaynar, "Epique Island Marina projesinin iptal edilen Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi nedeniyle yapılması mümkün değildir. Ancak yargı kararına rağmen söz konusu dolgu projesini de kapsayan Marina ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sonlandırılmamış ve 7 Mart 2018 tarihinde İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDK) gerçekleştirilmiştir. Bilimsel, teknik ve hukuksal gerekçeler karşısında artık Tilkicik Koyu’nda herhangi bir fiziki müdahaleye yol açacak bir projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle İDK toplantısına Tilkicik Koylarını Koruma Girişimi olarak katılım sağlanmış ve itirazlarımız dile getirilmiştir. Daha sonra marina ile ilgili ’ÇED sürecinin durdurulduğu’ yönünde tarafımıza bilgi verilmiştir. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin esastan verdiği iptal kararı sonrasında marina ile ilgili ÇED sürecinin tamamen iptal edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Bodrum’da yapılması planlanan Epique Island Marina projesiyle ilgili olarak yüzden fazla yöre sakini tarafından açılan davada Muğla 2. İdare Mahkemesi, ’Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi’ için Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 2016 yılında verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etmiştir. Mahkeme kararına dayanak teşkil eden ve gerekçeli kararda ayrıntılı olarak ele alınan bilirkişi raporuna göre; yerinde yapılan incelemeler, dava dosyasındaki bilgi belgeler, ayrıca projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde yapılan incelemelere göre dava konusu projenin marina, konut, otel projesi ve iskeleler ile bir bütün olarak entegre bir proje olduğu, yarımada üzerinde gerçekleştirilen inşaatın hem inşa sırasında hem de kullanım sürecinde çevreye ve sosyal yaşama kümülatif etkisinin bulunduğu, bu nedenle Çevresel Etki Değerlendirmesinin yarımada gibi doğal açıdan çok özellikli bir alan için bir bütün olarak hazırlanması, keşif sırasında görüldüğü üzere konut ve otel inşaatlarında gerçekleştirilen kazıların kıyı alanlarına dökülmeye başlandığı, marina ve iskeleler için gerekli dolgu işlemlerinin inşaatların kazısından elde edilen toprakla gerçekleştirileceği, kıyı alanındaki kamusal kullanımı etkileyecek projelerin onay ve uygulama süreçlerinde halkın görüşlerine yer verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Dava konusu projenin planlama bölgesinde önemli etki ve değişiklikler oluşturacak nitelikteki yatırımlar olması nedeniyle 1/100.000 ölçekli plan hükümlerine göre ilgili belediyeler ile koordineli çalışmayı gerektirdiği ancak PTD de ilgili belediyelerle koordinasyonun gerçekleştirildiğine dair bir bilgi belgeye yer verilmediğinden projelerin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine uygun olmadığına karar verilmiştir. Bilirkişi raporunda sayılan bu gerekçelerle dava konusu ‘ÇED gerekli değildir’ kararının kamu yararına, mevzuata ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı belirlenmiştir."