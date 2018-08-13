Yalın açık havada konser verdi

İSTANBUL (AA) - Son olarak "Sensiz Ben Ne Olayım" isimli single çalışmasını piyasaya çıkaran Yalın, sevenleriyle buluştu.

Sanatçı, Atlantis Yapım tarafından organize edilen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne aldı.

Havai fişeklerle başlayan konserin açılışını "Sensiz Ben Ne Olayım"la yapan Yalın, en sevilen şarkılarını seyircilerle birlikte söyledi.

Yalın, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı konserde "Anlat Güzel mi Oralar?", "Meleklerin Sözü Var", "Yeniden" şarkılarının akustik performanslarını sergiledi.

İmzalı albümüyle 50 seyircisine sürpriz yapan Yalın, 2,5 saat kaldığı sahnede 25 şarkı seslendirdi.

