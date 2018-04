Yalınca Köyü’ne 700 bin TL’lik içme suyu ve kanalizasyon çalışması

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan merkeze bağlı Yalınca Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vali Ali Arslantaş, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan merkeze bağlı Yalınca Köyü’nü ziyaret etti. Yalınca Köyü Cemevi Sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Arslantaş, Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köylere yapılan yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı. Yalınca Köyü için yapılan çalışmalardan bahseden Vali Ali Arslantaş, köyde yapılması planlanan yatırımlar başta olmak üzere arazi toplulaştırma çalışmaları ile yeni sezonda köyde yürütülecek olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Köylerdeki çalışmaların yanı sıra Erzincan’daki genel durum hakkında değerlendirmede bulunan Vali Ali Arslantaş, Erzincan’ın huzur ve güvenliği konusunda Türkiye’de örnek olduğunu vurguladı. “Emniyet teşkilatımız asayiş olaylarının aydınlatılmasında yüzde yüz başarı ile Türkiye birincisi oldu. Asayiş olaylarının haricinde diğer tüm faaliyet alanlarında büyük başarılara imza attı. Erzincan’ın her tarafında güvenlik var, huzur var. Bu güvenliği sağlayan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Yalınca Köyü’nde 700 bin TL’lik harcama ile içme suyu ve kanalizasyonun yenilendiğini söyleyen Vali Ali Arslantaş, köy içerisinde ki bağlantı yollarının da sıcak asfalt ile kaplanacağının müjdesini verdi. Yalınca Köyü’nde yeni yapımı tamamlanan Cemevi’nin çok güzel olduğunu belirten Vali Arslantaş, özel idare olarak inşaat aşamasında 50 bin TL destek sağlandığını hatırlatarak, bu çalışmaların sadece Yalınca Köyü’nde yapılmadığını söyledi. Erzincan’da 531 köy bulunduğunu ve bu köylerin tamamına gerekli yatırımların yapıldığını söyleyen Vali Ali Arslantaş, “geçtiğimiz yaz Erzincan adeta şantiye sahasına döndü. Bu yaz da hız kesmeden çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Yaklaşık 300 kilometre isale hattı ve içme suyu şebekesi döşedik. 250 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Normal asfaltlama çalışmasını geçtik, artık köy yollarımız sıcak asfalt ile kaplanıyor. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın destekleri ile 496 kilometre yolda asfalt çalışması yaptık. 27 cami ve 14 Cemevi ve 100 köyümüzün sosyal tesisinin yapım işi ve onarımına destek sağladık. 156 bin dönüm alanı sulayabilecek sulama kanalı yaptık. Toplam 126 köyümüzde büyük ova ve arazi toplulaştırma uygulamasına geçiyoruz. Arazilerimiz artık tek parça halinde olacak. Bu kapsamda her arazinin başında yolu ve suyu olacak” dedi.

Şehir merkezinde yapılan çalışmalardan da bahseden Vali Arslantaş, besi organize sanayi, arazi toplulaştırma, organize sanayi bölgesinde yapılacak olan hipodrom sahası, organize sanayi bölgesinde bulunan Tavuk Kombinesinin yanına kırmızı et kombinesinin kurulacağını söyledi. Erzincan İl Özel İdaresi tarafından alınan 100 adet süt tanklarının vatandaşlara dağıtılarak süt toplama işini yaygınlaştırılacağını söyleyen Vali Ali Arslantaş, “Yeni cezaevi içerisinde günlük 40 ton işleme kapasiteli süt kombinası kuruyoruz. Önümüzdeki ay yine organize sanayi içerisinde günde 45 ton sütü işleyecek İl Özel İdaremiz ve KUDAKA’nın katkısıyla bir başka süt kombinası daha kuruyoruz. Bu tesislerde 10 ayrı süt ürünü üreteceğiz, Türk Kızılay’ı tarafından pazarlaması yapılacak. Yapılacak bu çalışmalar ile sütün fiyatını 2 TL’ye çıkarmanın gayretinde olacağız” dedi.

Erzincan’da bu yıl temelleri atılacak olan önemli projelerin bazılarından bahseden Vali Arslantaş; “Merkezdeki hastanemizin yerine 500 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Mevcut şehir stadyumun yerine 12 bin kişilik yeni bir stadyum yapacağız. Zemin etüdü için sondaj çalışmaları yapılıyor. Bu yıl içerisinde temellerini atacağız. Eski terminalin yerine Selçuklunun han modelinde çok güzel bir Kültürhan yapıyoruz.” dedi.

Vali Ali Arslantaş’ın gerçekleştirmiş olduğu ziyarette kendisine İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuyğun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve bazı kurum müdürleri de eşlik etti.