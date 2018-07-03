Yalıya çarpan gemi Türkiye'den ayrıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin, armatör tarafından 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz miktarının ödenmesi ve yalı sahipleri ile protokol imzalanması sonrasında, Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük çapta hasar görmesine neden olan ve yalı sahipleri tarafından zararlarının karşılanması amacıyla 50 milyon dolar miktarlı haciz konulan Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

- Protokol imzalandı

Kazanın ardından deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konulan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğünce Ahırkapı açıklarına çekilen ve yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte burada bekletilen geminin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir protokol imzalandığı öğrenildi.

Gemiye ihtiyati haciz kararı koydurtan ve kazadaki kayıpla ilgili bilirkişi raporu hazırlatan mahkemeye yansımayan protokole göre, tarihi yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatırıldığı kaydedildi.