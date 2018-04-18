YALIYA ÇARPAN GEMİNİN HACZİNE YAPILAN İTİRAZ...

-TESPİT RAPORUNDAN SONRA KARARA BAĞLANACAK

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan günü Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan gemi hakkında alınan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararının indirilmesine yönelik yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, bilirkişinin yapacağı zarar tespit raporundan sonra karar verecek.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli geminin avukatı, yalı maliklerinin başvurusu üzerine alınan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz etmiş, rakamın uluslararası anlaşmalar seviyesine indirilmesini talep etmişti.

Davanın görüldüğü Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, itiraz dilekçesini değerlendirmek üzere duruşma açtı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada söz alan gemi sahibinin avukatı Fehmi Ülgener, gemi sahibinin veya kaptanın söz konusu kazada kasıtlı olarak hareket ettiğine yönelik herhangi bir bulgu olmadığını belirterek, uluslararası anlaşmalarda donatanın (gemi sahibi) sınırlı sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti. Bu durumunda yaptıkları hesaplamaya göre 21 milyon dolar olduğunu belirten Ülgener, 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararında indirime gidilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Bu beyana karşılık söz alan yalı maliklerinin avukatlarından Nazlı Selek ise, ihtiyadi haciz nedenlerinin yasada belirtildiğini kaydederek, karşı tarafın hesaplamasının 2015'teki artırıma uygun yapılmadığını, aksinin kabul edilmesi halinde bile bu rakamın 33 milyon dolar olması gerektiğini ifade etti. Selek ayrıca, yalının gerçek zarar miktarının henüz belirlenmediğini ancak gözle görülür şekilde yalının tam zayi olduğunu söyledi.

Gemi avukatı Ülgener de, yaşanan kazada yalının mülkünün hasar gördüğünü ancak toprağıyla birlikte çökmediğini ifade ederek, tadilatla birlikte eski haline döndürülebileceğini, ancak istenen 50 milyon doların çok fahiş bir rakam olduğunu söyledi.

Mahkeme tarafların beyanının ardından mahkeme heyeti, bilirkişiye gönderilen zarar tespit raporunun mahkemeye sunulmasından sonra söz konusu itirazın dosya üzerinden değerlendirilerek karara bağlanacağına hükmetti.