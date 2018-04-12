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Yalıya çarpan geminin personeli adliyede - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Ümit TÜRK - İstanbul DHA  - İSTANBUL Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettabatı kazaya ilişkin ifade vermek üzere mahkemeye geldi.

Ümit TÜRK - İstanbul DHA - İSTANBUL Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettabatı kazaya ilişkin ifade vermek üzere mahkemeye geldi.

İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin kaptan ve mürettebatı ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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