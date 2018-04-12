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  YALIYA ÇARPAN GEMİNİN PERSONELİ ADLİYEDE - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettabatı kazaya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye  geldi.

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettabatı kazaya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.
İstanbul Boğazı’nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi’ne geldi

Görüntü Dökümü:
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-Gemi personeli
-Kaptanın görüntüsü (kahverengi-beyaz kareli gömlekli)
-Adliyeden görüntüler

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