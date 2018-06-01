Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Bursa'da bir evde yalnız yaşayan kişi binada çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde Nazım Yıldız'ın (29) yaşadığı iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Daha sonra kontrol için yanan binaya giren ekipler, içeride yanmış bir ceset olduğunu fark etti.
Nazım Yıldız'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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