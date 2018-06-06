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Yalova açıklarında yanan yat battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

Kıyıdan 4 mil açıkta alev alan yatta mahsur kalan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

Yalova'da sahilden 4 mil açıktaki yat alev alıp battı, mahsur kalan 2 kişi deniz polisince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta, 12 metre uzunluğundaki bir motor yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisi, mahsur kalan Levent Kılıç (32) ve Mehmet Kalatu'yu kurtardı.

Kıyı emniyeti ve deniz polisinin söndürme çalışmasına rağmen motor yat batarken, kurtarılan 2 kişi sahile getirildi.

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