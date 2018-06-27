Yalova için kuvvetli sağanak uyarısı

Yalova'da bu gece kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalova'da bu gece 23.20-01.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

