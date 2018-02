Yalova İmam Hatip Külliyesi’nin temeli atıldı

Yalova’da yapılacak olan Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. 50 milyon TL’ye mal olacak olan dev yatırımın 2018 yılı sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ensar Vakfı ve Yalova Valiliği tarafından imzalanan protokol gereğince Arboretum arazisi üzerinde inşa edilecek olan Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin temel atma törenine Vali Tuğba Yılmaz, TBMM Başkanı Baş Danışmanı ve TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkanı Ahmet Yurtman, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklı, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güler Alkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Ensar Vakfı Genel Başkanı Cenk Dilberoğlu, YTSO Başkanı Tahsin Becan, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okulun fiziki yapısı hakkında bilgiler verdi. 50 milyon TL’ye mal olacak okulun şehrin eğitim kalitesine önemli katkı sunacağını vurgulayan Tosun, “Bugün çok uzun uğraşlar neticesinde imam hatip lisemizin temelini atıyoruz. Devlet-millet iş birliği protokolü ile 21 dönüm arazi üzerinde başlayan külliye inşaatı 5 bin 488 metrekare oturum ve 18 bin 271 metre kare kapalı alana sahip olacak. İçerisinde 68 derslik, öğrenci pansiyonları, spor salonu, konferans salonu ve uygulama camisi de yer alacak. Okullar gelecek nesillerin inşa edileceği çok müstesna yerlerdir. Her yeni okul geleceğin Türkiye’sine tutulan birer projektördür. Ben bu okulumuzun da ilimizin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde büyük bir rol üstleneceğine eminim” dedi.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Cenk Dilberoğlu da, “Bir hayal olarak başlayan bu dev projenin bugün temelini atıyoruz. Arsa tahsisinden bürokratik engellerin aşılmasına kadar uzanan süreçte çok zaman kaybedildi. İnşallah hep birlikte açılışını da yapacağız. Açılışında ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı burada ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Törene katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, inşaatın 5 ay içerisinde tamamlanmasını istedi. Kıyıklık konuşmasında, “Güzel bir başlangıç yaptık. Allah açılışını da nasip etsin. Biz binanın en kısa sürede tamamlanmasını ve hizmete girmesini istiyoruz” diye konuştu.

Kıyıklı’nın ardından söz alan AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ise konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Bugün böyle önemli bir eseri Yalova’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ensar Vakfına teşekkür ediyorum. Türkiye çok önemli günlerden geçiyor. Ama herkes işini yaparsak her şey yolunda gider. Eskiden her kafadan bir ses çıkardı. Ama artık herkes işini en iyi şekilde yapıyor. Burası da eğitim adına önemli bir yatırım. Biz de burada yetişecek olan gençlerle ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağız. Burada milletine bomba atan değil, bombanın altına yatacak bilinçte nesiller yetişecektir. Eğitimi ne kadar güzel alanlarda ve mekanlarda yaptırabilirsek daha da başarılı oluruz” dedi.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ise, “Uzunca bir süredir beklenen, emek verilen bir projenin temelini atıyoruz. Hayırlı işlerde bulunmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün temelini atacağımız proje çok büyük bir proje. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son 15 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitim konusunda ciddi yatırımlar yapıldı, adımlar atıldı. Derslik, öğretmen sayısında ciddi rakamlara ulaşıldı. Nitelik ve nicelik anlamında önemli yerlere geldik. Yalova’da bu anlamda önemli mesafeler aldı” şeklinde konuştu.