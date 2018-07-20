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Yalova kurtuluşunu Kibariye ile kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 01:06 | Son Güncelleme

YALOVA’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Kibariye, kent meydanında konser verdi.

Yalova kurtuluşunu Kibariye ile kutladı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Kibariye, kent meydanında konser verdi.
Kutlamalar kapsamında ilk olarak Edirne Belediye Bandosu ile yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.
Programda kısa bir konuşma yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova’nın 'Atatürk’ün kenti' olduğunu vurguladı. Salman, "Dünyanın en güzel kenti, bu dünyadaki cennet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentinin 97’nci düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz" dedi.
'BEN DAMARCI KADINIM'
Ardından sahneye çıkan Kibariye ise, kendi şarkılarının yanı sıra pop ve arabesk müziğin bilinen eserlerini de seslendirdiği konserinde büyük coşku yaşandı. Hayranlarına ve Yalovalılara unutulmaz bir gece yaşatan Kibariye, sempatik tavırlarıyla da geceye renk kattı. Roman havası isteyen hayranlarına seslenen Kibariye, “Benden Roman istiyorlar ama daha vakit var. Başkanım bile Roman istedi. İyi de benim damarları da kaçırmayın be kardeş. Her zaman bir araya gelemiyoruz. Ben damarcı kadınım. Yıllardır ben böyle büyüdüm. Beni böyle sevdiniz” dedi.
Ardından Kibariye’nin okuduğu Roman havasında ise meydanda konseri izleyen Roman vatandaşlar göbek attı. Birbirinden güzel parçaları seslendiren Kibariye, büyük alkış aldı. Gecenin sonunda ise İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde havai fişek gösterilerinde bulunuldu.

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Yalova kurtuluşunu Kibariye ile kutladıYalova kurtuluşunu Kibariye ile kutladıYalova kurtuluşunu Kibariye ile kutladıYalova kurtuluşunu Kibariye ile kutladı

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