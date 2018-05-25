Yalova merkezli FETÖ operasyonu

MANİSA (AA) - Yalova merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Sinan Aktaş gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce Yalova'da görev yapan Aktaş, örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Aktaş, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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