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Yalova merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Manisa İŞKUR İl Müdürü gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Yalova merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Sinan Aktaş gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce Yalova'da görev yapan Aktaş, örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aktaş, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ İŞKUR Manisa operasyon polis Yalova

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler yargılanır çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılirdi
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