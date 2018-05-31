Yalova merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Yalova merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Sinan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Manisa İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş ile G.Y, M.B, A.Ö, M.A, B.Y, E.K, H.D, H.U. ve İ.E, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, M.L.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Yalova, Manisa, Bursa ve Kocaeli'de 25 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, daha önce Yalova'da görev yapan Manisa İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

