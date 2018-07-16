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"Yalova Müzik Festivali"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Türk rock ve alternatif müziği alanındaki ünlü isimleri ağırlayacak program kapsamında 30'a yakın performans ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Kaptan Yapım Organizasyon tarafından düzenlenen "Yalova Müzik Festivali" 2- 5 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk rock ve alternatif müziği alanındaki ünlü isimleri ağırlayacak program kapsamında 30'a yakın performans ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yalova sahilinde yapılacak programda, Haluk Levent, Manuş Baba, Aylin Aslım, Şebnem Ferah, Bülent Ortaçgil, Redd, Teoman, Ceylan Ertem, Can Gox ve İstanbul Arabesque Project gibi isimler sahne alacak.

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Yalova Müzik Festivali

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