"Yalova Müzik Festivali"ne doğru

İSTANBUL (AA) - Kaptan Yapım Organizasyon tarafından düzenlenen "Yalova Müzik Festivali" 2- 5 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk rock ve alternatif müziği alanındaki ünlü isimleri ağırlayacak program kapsamında 30'a yakın performans ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Yalova sahilinde yapılacak programda, Haluk Levent, Manuş Baba, Aylin Aslım, Şebnem Ferah, Bülent Ortaçgil, Redd, Teoman, Ceylan Ertem, Can Gox ve İstanbul Arabesque Project gibi isimler sahne alacak.
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