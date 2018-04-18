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Yalova Üniversitesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı kamu görevlisi 9 şüpheli yakalandı

Yalova Üniversitesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla 6'sı kamu görevlisi 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında yapılan 2 hizmet alımı ve 2 mal alımı ihalesine fesat karıştırılması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı kamu görevlisi 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

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9 şüpheli ihaleye fesat karıştırma Kamu görevlisi Yalova

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