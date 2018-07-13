Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergide, hain darbe girişiminin yaşandığı gün ve sonrasında Yalova'da ve Türkiye'nin farklı illerinde çekilen 47 fotoğraf yer aldı.

Serginin açılışına Vali Tuğba Yılmaz, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Öztabak ve CHP İl Başkanı Bahar Doğan katıldı.

Sergiyi gezen Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, cumhuriyete, vatana, birlik beraberliğe sahip çıkarak hain darbe işgal girişimine karşı dik duran Türk milletine teşekkür etti.

"Böylesi bir necip millete hizmet etmekten dolayı son derece de onur duyuyorum." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz programlar kapsamında gerek 15 Temmuz gecesine ait gerek sonrasında 29 gün tutulan demokrasi nöbetlerine ait fotoğraflarımız pek çok şeyi aslında bizlere gösteriyor. Bazen bir fotoğraf karesi bin tane sözün söylenmesine vesile oluyor. Böylesi bir vahşet, böylesi bir kalkışma dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Ama böylesi vahşice bir kalkışmaya da direnen, karşı koyan, bu kalkışmayı bertaraf eden bir millet de bence dünyanın hiçbir yerinde bulunmamaktadır."

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören sergi 3 gün ziyarete açık olacak.

