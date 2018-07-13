Yalova'da '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Osmangazi Köprüsü otoyol girişindeki bir alanda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri' adına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Daha önceden ağaçlandırılan alana törenle sembolik fidanlar dikildi.
Yalova Valiliği tarafından Altınova ilçesinde Osmangazi Köprüsü girişi otoyol kenarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına oluşturulan ve daha önceden ağaçlandırılan hatıra ormanına sembolik fidan dikimi gerçekleştirildi. Oluşturulan hatıra ormanı için fidan dikim törenine Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ile kamu kurumu müdürleri katıldı.
Vali Tuğba Yılmaz ve beraberindekiler, daha önceden Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaç dikim mevsiminde ağaçlandırılan alana sembolik olarak hep birlikte fidan diktiler. Fidan dikiminin ardından şehitlerimiz adına dualar edildi.
Burada kısa bir açıklama yapan Vali Tuğba Yılmaz, "15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin unutulmaması adına hatıra ormanı oluşturduk. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.
MİT TIR'ları davasında kritik isme gözaltı
İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti
Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı
CHP'den Levent Gültekin'e çağrı
Hindistan'da milletvekiline tecavüz suçlaması
Prestijli yayın kuruluşu duyurdu: FETÖ'nün yeni merkezi belli oldu
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı
5300 yıllık mumyayla ilgili inanılmaz keşif!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum