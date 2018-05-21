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Yalova'da amatör maçta kavga çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Yalovagücü ile Altınova Belediyespor arasında oynanan 17 Yaş Altı Futbol Ligi play-off finali, çıkan olayların ardından verilen kırmızı kartlar nedeniyle tatil edildi

Yalova'da 17 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Yalovagücü ile Altınova Belediyespor arasında oynanan play-off finali, çıkan olaylar sonucu art arda verilen kırmızı kartlar nedeniyle tatil edildi.

Amatör Saha 1'de oynanan karşılaşmada Altınova Belediyespor, 29. dakikada Cihan Yıldız'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 59. dakikasında Yalovagücü'nden Mehmet Göçmez kırmızı kart görürken, 60. dakikada Altınova Belediyespor, Yusuf Argün'le skoru 2-0'a getirdi.

İkinci golde topun çizgiyi geçip geçmediği yönünde tartışma yaşanınca maçta tansiyon yükseldi. 63'üncü dakikada Yalovagücü'nden Hasan Yılmaz, rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu karara sinirlenen Hasan Yılmaz, yerdeki Altınova Belediyesporlu oyuncu Yusuf'a tekme atınca kavga çıktı.

Oyuncuların kavgasını ayırmak isteyen antrenörler de birbirlerine sözlü hakaretlerde bulundu. Emniyet güçleri, olayları yatıştırmakta güçlük çekerken, takviye çevik kuvvet ekibinin gelmesiyle kavganın büyümesi önlendi.

Müsabakanın hakemi Uğur Akalp, çıkan olaylar sonrasında Yalovagücü'nden Baha Kösem, Eren Özdem ve Hüseyin Pirimoğlu'na da kırmızı kart gösterdi. Yalovagücü sahada 6 kişi kalırken, hakem Uğur Akalp, mücadeleyi tatil etti.

Altınova Belediyespor kafilesi, güvenlik önlemleri altında sahadan ayrıldı.

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