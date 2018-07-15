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Yalova'da batan sandaldaki 2 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

Çiftlikköy ilçesi açıklarındaki kurtarma görüntüleri kameralara yansıdı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında batan sandaldaki 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bu anlar polis kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Erol Yılmaz (67) ve Veysel Boztaş (64) balık avlamak amacıyla Marmara Denizi'nde sandalla açıldı. Çiftlikköy ilçesi açıklarında su alan sandal battı. Kürekleri tutarak yüzmeye çalışan Yılmaz ve Boztaş’ı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri, denizdeki 2 kişiyi polis botuna alarak kurtardı. 2 kişi daha sonra karaya çıkarıldı.

Yılmaz ve Boztaş'a, karada ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişinin kurtarılma anı polis kameralarına yansıdı.

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