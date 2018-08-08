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Yalova'da beyaz eşya deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 06:17 | Son Güncelleme

Kentte bir beyaz eşya mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yalova'da çıkan yangında bir beyaz eşya mağazasının deposundaki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan beyaz eşya mağazasının ikinci katındaki depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri depodan yükselen alevleri yaklaşık bir saatte söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Depodaki ürünlerin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
beyaz eşya Iş Yeri Yalova yangın

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