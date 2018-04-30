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Yalova'da denizde mahsur kalan balıkçı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Çınarcık ilçesinden teknesiyle açıldığı denizde yoğun sis ve makine arızası nedeniyle mahsur kalan kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoğun sis ve makine arızası nedeniyle denizde sürüklenen balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik ve Yalova Deniz Polisi ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, balıkçı Melih Eraydın (59), dün akşam saatlerinde "Nezih" isimli tekneyle açıldı. Sis ve makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede mahsur kalan Eraydın, saat 03.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalova Deniz Polisi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, denizde gece boyunca devam eden arama sonucunda Eraydın'ın bulunduğu tekneye saat 10.00 sıralarında Esenköy beldesinin 5 mil açığında ulaştı. Tekne Erenköy Limanı'na getirildi.

Limanda bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Eraydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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