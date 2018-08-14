Yalova'da Deprem Anıtı onarılıp, temizlendi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi ekipleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarını yaşatmak için yapılan Deprem Anıtı'nı temizledi. Ekipler, anıtı onarıp, sprey boyayla yazılan yazıları sildi.

17 Ağustos Deprem Parkı'ndaki Deprem Anıtı'nda, hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yer aldığı blok mermerler kırıldı, üzerine sprey boyayla yazılar yazıldı. Yalova Belediyesi ekipleri, geçen günlerde Deprem Anıtı'nı inceleyerek çalışmalar için planlama yaptı. Planlamanın ardından çalışmalarına başlayan ekipler, 17 Ağustos anma törenleri öncesinde anıtı onarıp, yazıları sildi.

"Kamunun malına yapılan saldırılar beni üzüyor ama Deprem Anıtı'na yapılan her tahribat benim içimi acıtıyor" diyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şunları söyledi:

"19 sene önce büyük acılar çektik. Resmi rakamlara göre 2 bin 504 canımızı yitirdik. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve deprem gerçeğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapılan bu anıt çok önemli. Ancak kimileri bu bilince ne yazık ki ulaşabilmiş değil. Bu anıtın yazı tahtası olduğunu düşünüyorlar. Kamu malına saygınız yok bari depremde yitiren vatandaşlarımıza saygınız olsun. Yalova Belediyesi olarak 17 Ağustos öncesi gereğini yaparak anıtı tekrar eski haline getirdik. Ne kadar konuşsak, ne kadar söylesek de çok kısa bir süre sonra bu saygısızlık yine yapılacak. Bu çok üzücü bir durum. Tüm vatandaşlarımızı bu ve benzeri konularda duyarlı olmaya davet ediyorum."

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