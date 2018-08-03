Yalova'da derede ceset bulundu

Yalova kent merkezinden geçen derede erkek cesedi bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Gezi Yolu Sokak'tan geçen Safran Deresi'nde erkek cesedi olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler deredekinin M.A'nın (43) cesedi olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından M.A'nın cesedi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.A'nın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

