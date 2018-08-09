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Yalova'da derede erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:27 | Son Güncelleme

Yalova'da derede erkek cesedi bulundu

Yalova'da, Balaban Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden geçen derede ceset gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, cesedi dereden çıkardı.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40-45 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiye ait cesedin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dere erkek cesedi Yalova

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