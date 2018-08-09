Yalova'da derede erkek cesedi bulundu

Yalova'da, Balaban Deresi'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden geçen derede ceset gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, cesedi dereden çıkardı.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40-45 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiye ait cesedin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum