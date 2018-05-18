Yalova'da dolandırıcılık iddiası

Yalova'da telefonda aradığı kişiye kendisini asker arkadaşı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran A.V, iki hafta önce telefonla kendisini arayan bir kişinin "Ben asker arkadaşın Sercan, hatırlamadın mı?" diyerek kendisini tanıtmasının ardından, "Elimde 300 bin sterlin para var. Para, bakmakta olduğumuz yaşlı bir çiftin ölümünün ardından yastıklarının içinden çıktı. Korktuğumuz için ne yapacağımızı bilemedik. Bize yardımcı olmanı istiyorum." dediğini belirtti.
Çiftlikköy ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde bir parkta buluştuğu şüpheliye ön ödeme olarak 30 bin lira verdiğini anlatan A.V, "Sterlin evde getireyim." diyerek yanından ayrılan kişiyle bir daha iletişim kuramaması üzerine dolandırıldığından şüphelendiğini ifade etti.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından 3 şüpheliyi tespit etti. Polis, plakasını belirlediği araçtaki şüpheli S.D'yi Denizli'de, yakaladı.
Araçtaki aramada 3 bin lira ile başkasına ait 2 kimlik ve 7 SIM kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen S.D, tutuklandı.
Diğer iki şüphelinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.
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