Yalova’da 'engelsiz plaj'a saldırıya tepki

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, Akasya Plajı'nda engellilerin tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle denize ulaşmaları için yapılan demir platform, kimliği belirsiz kişilerce kırılıp söküldü. Belediye Başkanı Vefa Salman, duruma tepki gösterdi.
Merkezi Güney Kore'de bulunan Dünya Tuvaletler Birliği hibesiyle 193 bin TL'ye yaptırılan modern tuvaletin tahrip edilmesi ardından bu kez de kentteki 'Engelsiz plaj' tahrip edildi. Akasya Plajı'nda, engellilerin tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle denize rahatça ulaşmaları için kullanılan demir platform, kimliği belirsiz kişilerce sökülüp kırıldı. Belediye Başkanı Vefa Salman, özel insanların plajdan rahatça faydalanabilmeleri için yaptırdıkları engelsiz plaja yönelik saldırıyı kınadı. Başkan Salman, şöyle konuştu:
"Görgü tanıklarının belirttiğine göre, denize girmek isteyen 15 genç tarafından özel insanların tekerlekli sandalye veya koltuk değnekleriyle denize rahatça girip çıkılabilmesi için kullanılan demir platform kırılarak metrelerce ileriye atılmış. Bu gençlerin ağırlığı 500 kiloyu bulan demir platformu kırarak sırf yüksekten atlamak istedikleri için kullanmaları ise tam bir duyarsızlık örneği. Unutmamalı ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bizlerin görevi özel insanların yaşam kalitesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Onlara zarar verici hareketlerde bulunmamaktır. En kısa sürede özel insanlarımız için yaptırdığımız platformu yenileyerek tekrar hizmete açacağız."
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