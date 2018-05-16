Yalova'da esnaf iş makineleri ile direnince yıkım yine yapılamadı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi, iş yerlerinin çıkmalarının yasal olmaması nedeniyle yıkım kararı aldı. Esnaf iş makineleri ile zabıtanın önüne geçerek yıkımı yaptırmadı.
Yalova Belediyesi tarafından Bad Godesberk Parkı’nın yakınındaki Mihenk Sokak’taki işletmelere, geçen nisan ayında belediye meclisinde alınan dükkan çıkmalarını imar mevzuatına göre düzenlenmesi kararını tebliğ etti ve dükkanların yeni uygulamaya göre düzenlemesi için süre tanıdı. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelerle ilgili yıkım kararı alan belediye, bir hafta önce bölgeye iş makinlerini gönderdi, ancak esnafın karşı çkması üzerine yıkım gerçekleşmeden ekipler bölgeden ayrıldı. Mihenk Sokak’ta yıkım işlemini gerçekleştirmek için belediye bugün yine bölgeye iş makineleri ve çok sayıda zabıta ekibi gönderdi. Bölgede Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kapalı çıkmaları yıkılacak olan işletmelerin sahipleri ve çalışanları ise iş makinelerinin önüne oturarak ve üstüne çıkarak yıkımı durdurmaya çalıştı. Bu sırada Yalova Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Mürseloğlu, dükkanlar önünde duran iş yeri sahipleri ve çalışanlarına önlerinden çekilmelerini, yıkımı gerçekleştireceklerini söyledi. Bu sırada esnaf ve zabıta arasında karşılıklı itişme yaşandı. Bir süre esnaf ve zabıta karşı karşıya beklemeye geçti. Bu sırada esnaf, zabıtalara su ikram etti. Bir süre sonra ise iş makineleri bölgeden ayrıldı. Geçtiğimiz hafta da esnafın direnişi nedeniyle yıkım yine gerçekleştirilememişti.
FOTOĞRAFLI
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum