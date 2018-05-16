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Yalova'da esnaf iş makineleri ile direnince yıkım yine yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:58 | Son Güncelleme

YALOVA Belediyesi, iş yerlerinin çıkmalarının yasal olmaması nedeniyle yıkım kararı aldı.

Yalova'da esnaf iş makineleri ile direnince yıkım yine yapılamadı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi, iş yerlerinin çıkmalarının yasal olmaması nedeniyle yıkım kararı aldı. Esnaf iş makineleri ile zabıtanın önüne geçerek yıkımı yaptırmadı.
Yalova Belediyesi tarafından Bad Godesberk Parkı’nın yakınındaki Mihenk Sokak’taki işletmelere, geçen nisan ayında belediye meclisinde alınan dükkan çıkmalarını imar mevzuatına göre düzenlenmesi kararını tebliğ etti ve dükkanların yeni uygulamaya göre düzenlemesi için süre tanıdı. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelerle ilgili yıkım kararı alan belediye, bir hafta önce bölgeye iş makinlerini gönderdi, ancak esnafın karşı çkması üzerine yıkım gerçekleşmeden ekipler bölgeden ayrıldı. Mihenk Sokak’ta yıkım işlemini gerçekleştirmek için belediye bugün yine bölgeye iş makineleri ve çok sayıda zabıta ekibi gönderdi. Bölgede Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kapalı çıkmaları yıkılacak olan işletmelerin sahipleri ve çalışanları ise iş makinelerinin önüne oturarak ve üstüne çıkarak yıkımı durdurmaya çalıştı. Bu sırada Yalova Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Mürseloğlu, dükkanlar önünde duran iş yeri sahipleri ve çalışanlarına önlerinden çekilmelerini, yıkımı gerçekleştireceklerini söyledi. Bu sırada esnaf ve zabıta arasında karşılıklı itişme yaşandı. Bir süre esnaf ve zabıta karşı karşıya beklemeye geçti. Bu sırada esnaf, zabıtalara su ikram etti. Bir süre sonra ise iş makineleri bölgeden ayrıldı. Geçtiğimiz hafta da esnafın direnişi nedeniyle yıkım yine gerçekleştirilememişti.

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Yalova'da esnaf iş makineleri ile direnince yıkım yine yapılamadıYalova'da esnaf iş makineleri ile direnince yıkım yine yapılamadıYalova'da esnaf iş makineleri ile direnince yıkım yine yapılamadıYalova'da esnaf iş makineleri ile direnince yıkım yine yapılamadı

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