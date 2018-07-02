Yalova'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yalova'da şehir merkezindeki kullanılmış eşya kumbaralarını çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalova Belediyesi tarafından şehrin farklı bölgelerine yerleştirilen kullanılmış eşya kumbaralarından biri çalındı. Çalınan kumbaranın merkezdeki Yaşar Okuyan Bulvarı üzerinde seyreden açık kasa bir kamyonetin üzerinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Kamyonet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucunda araç üzerindeki eşya kumbarası savrularak yola düştü.

Kısa süren kovalamacanın ardından araç ve içerisindeki T.Ş ve Ç.Y isimli şahıslar Kurtköy mevkiinde yakalandı.

Ekiplerce yapılan çalışma ile iki adet daha kullanılmış eşya kumbarasının çalınarak T.Ş isimli şahıs tarafından kullanılan ikametin önündeki boş alanda muhafaza edildiği tespit edildi.

Çalınan kumbaralar Yalova Belediyesi görevlilerine teslim edildi.

Yakalanan T.Ş ve Ç.Y isimli şahıslar adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

