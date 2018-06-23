Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Yalova'da, bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, M.G, S.Ö. ve S.G. adlı kadınların, Çiftlik Mahallesi'nde bir evin kapısını "dilini düşürme" yöntemi ile açarak, ziynet eşyası hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden 600 lira, 17 adet çeyrek altın, 2 adet cumhuriyet altını, 5 adet yarım altın, 1 çift küpe, 1 adet kelepçeli bilezik ve 2 adet kolye çalındığını belirledi.

Zanlıların hırsızlık yapmak için geldikleri apartmana girişleri ve çıkışları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekipler soruşturma kapsamında Yalova'ya feribotla gelen ve dolmuşa binen şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Şüpheli 3 kadın, ekiplerin sıkı takibi sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı yöntemle hırsızlık yapmaya çalışırken kullandıkları aparatla birlikte gözaltına alındı.

M.G, S.Ö. ve S.G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

