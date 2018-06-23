HABER

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Yalova'da, bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, M.G, S.Ö. ve S.G. adlı kadınların, Çiftlik Mahallesi'nde bir evin kapısını "dilini düşürme" yöntemi ile açarak, ziynet eşyası hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden 600 lira, 17 adet çeyrek altın, 2 adet cumhuriyet altını, 5 adet yarım altın, 1 çift küpe, 1 adet kelepçeli bilezik ve 2 adet kolye çalındığını belirledi.

Zanlıların hırsızlık yapmak için geldikleri apartmana girişleri ve çıkışları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekipler soruşturma kapsamında Yalova'ya feribotla gelen ve dolmuşa binen şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Şüpheli 3 kadın, ekiplerin sıkı takibi sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı yöntemle hırsızlık yapmaya çalışırken kullandıkları aparatla birlikte gözaltına alındı.

M.G, S.Ö. ve S.G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Erzurum'un ilçelerinde sel, yolları ulaşıma kapattıErzurum'un ilçelerinde sel, yolları ulaşıma kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Yalova

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK açıkladı! Zap ve Hakkari'deki hava harekatında 7 terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Zap ve Hakkari'deki hava harekatında 7 terörist öldürüldü!

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Bilet fiyatları 3 katına fırladı!

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Bilet fiyatları 3 katına fırladı!

HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.