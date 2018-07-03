HABER

Yalova'da, istismarı önlemek için parklara kamera konulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

YALOVA Belediye Meclisi, güvenliğin artırılması amacıyla çocuk parklarına kamera konularak, sistemin MOBESE ile entegre edilmesi konusunda Yalova Belediye Başkanlığı'na yetki verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Yalova'da, istismarı önlemek için parklara kamera konulacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Meclisi, güvenliğin artırılması amacıyla çocuk parklarına kamera konularak, sistemin MOBESE ile entegre edilmesi konusunda Yalova Belediye Başkanlığı'na yetki verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Mecliste çoğunluğu bulunan Ak Parti grubu, sistemin bütçeye ek ödenek gerektirmesi durumunda, destek olacaklarını bildirdi.
Yalova Belediye Meclisi, çocuklara yönelik artan şiddet ve cinsel istismar olaylarının Yalova’da yaşanmaması adına harekete geçti. AK Partili Meclis Üyesi Fahrettin Yıldız’ın teklifi ile gündeme gelen konuda tüm meclis üyeleri hemfikir oldu.
Yalova Belediye Meclisi Ak Parti Grup sözcüsü Kasım Avar, bu konuda yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi. Avar, "Çocuk parklarına kurulması planlanan kamera sisteminin MOBESE sistemine de entegre edilerek daha etkin bir duruma getirilmesi gerekli. Biz daha şimdiden bu sistemlerin kurulması için belediyeye ne kadar bütçe gerekiyorsa, onay vereceğimizi deklare ediyoruz. Geleceğimizin teminatı, yavrularımızın korunmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu.
Mecliste CHP Grup Sözcüsü Şerafettin Çelik de söz alarak, "Son aylarda artan ve toplumsal bir yaraya dönüşen çocuklara yönelik saldırılar bizleri de çok üzüyor. Her ne kadar bu sorunun polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğine inansak da bunun çözümünün toplumun bilinçlendirilmesinden geçtiğini bilsek de bu teklifi yerinde görüyoruz. Ben parklara konulacak olan kamera sistemlerinin çocuklara yönelik saldırılarla mücadeleye olumlu katkı sunacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da belediye olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacaklarını ve parklara kurulması planlanan kameraların MOBESE sistemine entegre edilmesini sağlayacaklarını söyledi. Yapılan oylama ile meclis, bu konuda gereken çalışmayı yapmak üzere oy birliği ile Yalova Belediye Başkanlığı’na yetki verdi.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da, istismarı önlemek için parklara kamera konulacakYalova'da, istismarı önlemek için parklara kamera konulacak

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Kamyonla araçlarının önünü kesip, bankta unuttukları para dolu çantayı teslim ettiKamyonla araçlarının önünü kesip, bankta unuttukları para dolu çantayı teslim etti
Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin binası yıkıldıBeylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin binası yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.