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Yalova’da Kabotaj Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

YALOVA'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Yalova protokolü Yalova İskelesi’nden kalkan tekne ile denize açılarak, Yürüyen Köşk açıklarında denize çelenk bıraktı.

Yalova’da Kabotaj Bayramı kutlandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Yalova protokolü Yalova İskelesi’nden kalkan tekne ile denize açılarak, Yürüyen Köşk açıklarında denize çelenk bıraktı.
Etkinliğe Yalova Vali Vekili Yıldırım Uçar, Yalova Belediye Başkan Vekili Jülide Güner, Yalova Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Ali Çelik, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak ve kurum müdürleri ile davetliler katıldı.
Burada günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yapan Yalova Liman Başkan Vekili Yiğit Müstecaplıoğlu, "Kabotaj Kanunu ülkemizde 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiştir. Kabotaj Kanunu, 'Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır' hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini açıkça belirtmiştir. Bu milli ekonomimizin oluşturulmasında ilk önemli adım olarak nitelendirilecek hareket cephede kazanılan savaşın ekonomi ile pekiştirileceğinin en önemli kanıtıydı. Kurtuluş Savaşı mücadelemizin sonunda denizcilikte de tam egemenlik anlayışı ile ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağanı olan bu bayramı her yıl 1 Temmuz gününde ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutluyoruz" dedi.
Ardında teknede bulunan Yalova Vali Vekili Yıldırım Uçar, Yalova Belediye Başkan Vekili Jülide Güner, Yalova Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Ali Çelik, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Liman Başkan Vekili Yiğit Müstecaplıoğlu Yürüyen Köşk açıklarında denize çelenk bıraktı. Kutlamaya Yalova Deniz Polisi tekneleri, deniz motorları ve balıkçı tekneleri de katıldı.

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Yalova’da Kabotaj Bayramı kutlandıYalova’da Kabotaj Bayramı kutlandıYalova’da Kabotaj Bayramı kutlandıYalova’da Kabotaj Bayramı kutlandı

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