Yalova'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova'da, kamyonetin otoyolda park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İstanbul yönüne giden Alper Alpay Yıldız'ın (31) kullandığı 16 NBL11 plakalı kamyonet, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Oksijen Tesisleri mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan Sedat Çakır yönetimindeki 16 R 7501 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aynı araçtaki Hüseyin Keyik yaralandı. Keyik, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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