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Yalova'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Yalova'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova'da, kamyonetin otoyolda park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İstanbul yönüne giden Alper Alpay Yıldız'ın (31) kullandığı 16 NBL11 plakalı kamyonet, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Oksijen Tesisleri mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan Sedat Çakır yönetimindeki 16 R 7501 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçtaki Hüseyin Keyik yaralandı. Keyik, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza Yalova

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